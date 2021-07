HTC Desire 21 pro 5G – test średniaka, co z pioniera robi outsidera

HTC to smartfonowa legenda, ale obecnie firma skupia się bardziej na goglach VR, niż na odjechanych telefonach. Jej smartfony są stonowane i mają raczej sprowadzić dobrą wydajność na niższy pułap cenowy, niż zachwycać futuryzmem. Właśnie taki jest HTC Desire 21 pro 5G – solidny, godny zaufania, ale nie ma tu za grosz wizji przyszłości. Telefon wręcz trąci myszką.

HTC Desire 21 pro 5G to telefon spory, niebrzydki i całkiem zgrabny, jak na swoje wymiary. Mamy tu 5G dzięki Snapdragonowi 690 5G, możliwość korzystania z LTE na dwóch kartach SIM, miejsce na kartę pamięci zamiast jednej karty SIM, dobrze działające NFC, ale na Wi-Fi 6 już liczyć nie można. Do tego nowy Desire dostał przyzwoite 8 GB RAM-u, co na pewno nie zaszkodzi przy używaniu kilku aplikacji na zmianę. Na dane przeznaczono 128 GB.

Ta specyfikacja jest raczej na dolnym końcu skali. Początkowo cena tego nie odzwierciedlała, bo kto by dał 1999 zł za zeszłoroczny procesor i ekran LCD? Szczęśliwie 30 czerwca 2021 spadła do 1499 zł – no i teraz możemy rozmawiać!

Ogromną zaletą tego modelu jest akumulator o pojemności 5000 mAh oraz ładowarka QuickCharge 18 W. Jak na tę półkę cenową jest więc nieźle. Do tego w pudełku znalazły się podstawowe słuchawki douszne.

Na jakość wykonania absolutnie nie mogę narzekać. HTC Desire 21 pro 5G jest złożony bardzo dobrze, a kolorami nawiązuje do ponadczasowego stylu marynistycznego. Tył został wykonany z tworzywa sztucznego i doskonale to czuć pod palcami. To jednak zaleta – przy ekranie 6,7 cala i wymiarach małej deski do krojenia obudowa powinna być jak najlżejsza. I tak jego waga przekroczyła magiczną granicę 200 gramów, choć wyjątkowo w tym modelu nie jest to uciążliwe. Projektanci z Tajwanu postarali się, by mimo monstrualnych wymiarów, telefon był wygodny.

Formalnie nie ma tu zabezpieczenia przed wodą, ale wokół tacki na SIM znajduje się malutka uszczelka, więc zapewne HTC Desire 21 pro 5G wytrzyma nieco wilgoci. Plecki z tworzywa sztucznego wydają się solidne, ale mimo wszystko pojawiły się na nich drobne rysy. To na pewno skutek kładzenia telefonu na nie zawsze czystych powierzchniach. Ekran po prawie miesiącu korzystania wciąż wygląda idealnie.

Oto pełna specyfikacja z naszego katalogu:

Muszę jednak ostudzić zapał miłośników HTC. Ten telefon nie dostanie dobrej oceny, mimo że cena nie jest wygórowana, a wykonanie doskonałe. Po włączeniu wyszła na światło dzienne poważna wada: Android 10. Tak, telefon, który miał premierę w 2021 roku, dostał stary system. Mogę wybaczyć zeszłoroczny SoC, ale za stary system ocenę obniżyć muszę.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł., HTC

Źródło tekstu: wł.