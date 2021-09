Tablet HTC A100 pojawia się w Europie

HTC zaprezentował nowy tablet, który pojawił się w Rosji. To dość budżetowe urządzenie HTC A100.

HTC to potęga w świcie VR i trzecia liga w świecie smartfonów. W segmencie tabletów HTC nie radzi sobie wcale lepiej. Bardzo rzadko słyszymy o tego typu urządzeniach wydawanych przez tajwańską markę. Teraz jednak HTC oficjalnie wydał swój tablet HTC A100 i od razu pojawił się on w Europie. Chodzi o sąsiadującą z nami Rosję. Wątpliwe, by urządzenie było przeznaczone tylko na rynek rosyjski, dlatego najprawdopodobniej możemy spodziewać się pojawienia się także w innych państwach.

Nowe urządzenie zasilane jest chińskim układem Unisoc Tiger T618. Do kompletu użytkownicy otrzymają 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Przekątna ekranu ma z kolei 10,1 cala. Przy użyciu karty pamięci można mieć jednak 256 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny jest podwójny i składa się z sensorów 13 Mpix i 2 Mpix. Z przodu jest natomiast pojedynczy sensor 5 Mpix. Akumulator w przypadku tego urządzenia ma pojemność 7000 mAh. Wersją systemu operacyjnego jest Android 11. Wszystko to w cenie 19990 rubli. To około 1057 złotych.

Źródło zdjęć: Citilink

Źródło tekstu: gizmochina, wł