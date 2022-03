Xiaomi POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro pojutrze w Polsce. Ile będą kosztować?

Dwie gorące nowości Xiaomi zaprezentowane pod marką POCO na targach MWC 2022 wchodzą wkrótce do Polski. W czwartek 10 marca odbędzie się polska premiera POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro.

Xiaomi przypuszcza mocny atak na polski rynek smartfonów z niższej średniej półki cenowej. Wprowadził już Redmi Note 11, wkrótce mają się pojawić w naszym kraju kolejne modele z tej linii – Redmi Note 11S i Redmi Note 11 Pro, a teraz debiutują nowości POCO. Dwa telefony tej submarki Xiaomi pokazane na MWC 2022 należą do tego samego segmentu niedrogich średniaków. Chociaż nie są to przebrandowane modele z serii Redmi Note 11, to jednak mają wiele wspólnego, użytkownicy będą mieli więc trudny wybór.

POCO Polska zapowiada premierę POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro już w najbliższy czwartek, 10 marca. Prezentacja odbędzie się o godzinie 12:00. Producent zapowiada przy tej okazji konkurs, w którym do wygrania będą smartfony POCO oraz limitowane gadżety.

Polskie ceny nowych telefonów nie są jeszcze oficjalnie znane, ale biorąc pod uwagę ceny w euro, można przyjąć założenie, że POCO X4 Pro 5G dostępny będzie za 1499 i 1699 zł, natomiast POCO M4 Pro może kosztować 1099 i 1299 zł, w zależności od wersji – w obydwu telefonach są to warianty 6/128 GB i 8/256 GB.

POCO X4 Pro 5G

Największe emocje wzbudza droższy model POCO X4 Pro 5G, który powstał na bazie Redmi Note 11 Pro 5G. Smartfon ma 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Częstotliwość próbkowania dotyku wynosi z kolei 360 Hz, a jasność matrycy sięga 700 nitów.

Moc napędową POCO X4 Pro 5G dostarcza układ Snapdragon 695 5G w litografii 6 nm, o taktowaniu do 2,2 GHz. Pracę chipsetu wspiera 6 lub 8 GB pamięci RAM LPDDR4X, pamięci wewnętrznej UFS 2.2 otrzymamy 128 GB lub 256 GB.

POCO X4 Pro 5G zwraca uwagę obiecującą sekcją fotograficzną. Główny aparat wyposażony jest w matrycę 108 Mpix (f/1,9) o fizycznych rozmiarach 1/1.52 cala. Towarzyszy mu aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 108 stopni) oraz aparat makro 2 Mpix (f/2,4). Z przodu umieszczono sensor 16 Mpix (f/2,4).

Telefon zapewnia łączność 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 i NFC. Do urządzenia można podłączyć słuchawki przewodowe przez port audio 3,5 mm. Nie zabrakło hybrydowego złącza na karty microSD.

POCO X4 Pro 5G zasilany jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W. Pełne naładowanie trwa 41 minut.

POCO M4 Pro

Tańszy POCO M4 Pro celuje w półkę, gdzie znalazł się już Redmi Note 11. Nie jest to ten sam model pod marką POCO, chociaż obydwa mają wiele wspólnego.

POCO M4 Pro kusi ekranem AMOLED 6,43 cala o rozdzielczości 2400 x 1800 Full HD+, częstotliwości odświeżania 90 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku 180 Hz. Jasność wyświetlacza sięga szczytowo 1000 nitów.

Sercem POCO M4 Pro jest układ MediaTek Helio G96 (do 2,05 GHz, GPU Mali-G57 MC2). Za kulturę pracy odpowiada technologia chłodzenia LiquidCool 1.0 Plus. Smartfon dostępny jest w wersjach pamięci 6 + 128 GB i 8 + 256 GB. Można też dołożyć kartę microSD do 1 TB. POCO M4 Pro zapewnia łączność LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 i NFC.

Część fotograficzną POCO M4 Pro tworzy potrójny zestaw aparatów z głównym modułem 64 Mpix (f/1,8). Towarzyszy mu szerokokątny aparat 8 Mpix (f/2,2, 118°) oraz aparat makro 2 Mpix (f/2,4). Zdjęcie selfie wykonamy w rozdzielczości 16 Mpix (f/2,4).

Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

