Xiaomi oszalało? Oto Redmi Note 11E 5G i Note 11E Pro, trudno się w tym połapać

Xiaomi sypie nowościami jak z rękawa. Dziś serię Redmi Note wzbogaciły dwa nowe telefony – Redmi Note 11E 5G i Note 11E Pro. Są to kolejne warianty znanych już modeli. W podziale i dostępności całej serii coraz trudniej się połapać.

Najpierw Xiaomi zaprezentowało w Chinach, pod koniec października 2021 roku, telefony Redmi Note 11 (chipset MediaTek Dimensity 810) oraz Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro+ (obydwa z układem MediaTek Dimensity 920). Później powstał Redmi Note 11 4G (MediaTek Helio G88) oraz indyjski Redmi Note 11S (MediaTek Helio G96). Nie można także zapomnieć o Redmi Note 11T 5G (MediaTek Dimensity 810), który do Polski dotarł jako POCO M4 Pro 5G.

W styczniu Xiaomi ogłosiło światową premierę kolejnych odmian: globalnych wariantów Redmi Note 11 Pro (MediaTek Helio G96), Redmi Note 11 Pro 5G (Snapdragon 695), a także Redmi Note 11 (Snapdragon 680).

By narobić jeszcze większego zamieszania, wczoraj na MWC 2022 zaprezentowane zostały dwa kolejne modele Xiaomi nawiązujące do serii Redmi Note 11, tym razem marki POCO. Pierwszy model, POCO X4 Pro 5G to zmodyfikowany Redmi Note 11 Pro 5G (Snapdragon 695), a drugi – POCO M4 Pro to inna odmiana Redmi Note 11 (MediaTek Helio G96).

Teraz na scenę wkraczają Redmi Note 11E 5G i Note 11E Pro. Obydwa modele zostały zapowiedziane dla Chin i najprawdopodobniej tam już zostaną. Chociaż w przypadku Xiaomi tego nigdy nie można być pewnym…

Redmi Note 11E 5G

Niżej pozycjonowany Redmi Note 11E nie pojawiał się jeszcze w żadnej z poprzednich konfiguracji. Jego sercem jest chipset MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G. Pracę procesora wspiera RAM LPDDR4X o wielkości 4 lub 6 GB, pamięci wewnętrznej UFS 2.2 jest 128 GB.

Telefon wyposażony został w ekran IPS o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu 90 Hz. Sekcję fotograficzną tworzy tylko podwójny układ aparatów 50 Mpix + 2 Mpix (czujnik głębi), z przodu znalazło się skromne 5 Mpix do zdjęć selfie.

Redmi Note 11E 5G zasilany jest akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 18 W. Wszystkim zarządza MIUI 13 z Androidem w nieznanej wersji. Smartfon debiutuje w Chinach w cenie od 1199 juanów (około 800 zł).

Redmi Note 11E Pro

Druga nowość, Redmi Note 11E Pro, to odpowiednik globalnej wersji Redmi Note 11E Pro 5G. Telefon napędzany jest przez chipset Snapdragon 695 z modemem 5G, wspierany pamięcią RAM LPDDR4X o wielkości 6 lub 8 GB i pamięcią UFS.2.2 o wielkości 128 lub 256 GB – tego ostatniego wariantu nie ma w wersji światowej.

Zastosowana w Redmi Note 11E Pro matryca AMOLED ma przekątną 6,67 cala, rozdzielczość Full HD+ i odświeżanie 120 Hz. Sekcję aparatów tworzą matryce 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix oraz przednia 16 Mpix. Akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany jest mocą 67 W, sztutowskim dyryguje MIUI 13.

Ceny za Redmi Note 11E Pro zaczynają się od 1699 juanów (1138 zł).

