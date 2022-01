Xiaomi POCO M4 Pro 5G: test budżetowego średniaka 5G z ekranem 90 Hz

Tanie smartfony z 5G już nie budzą emocji. W sklepach jest ich pełna oferta, pozostaje tylko wybrać ulubiony model, który wyróżnia się wśród innych, podobnych telefonów. POCO M4 Pro 5G kusi ciekawym wyglądem, ekranem 90 Hz, dużą baterią z szybkim ładowaniem i podwójnymi głośnikami. Czym jeszcze?

POCO M4 Pro 5G zadebiutował na polskim rynku w połowie grudnia. Nawet poza promocją na start kusi atrakcyjną ceną, która nawet w bogatszym wariancie nie przekracza 1200 zł. Nie jest to najtańszy smartfon 5G, to chyba też takim nie miał być – urządzenie zachęca też kilkoma innymi zaletami, więc może też konkurować z droższymi o kilkaset złotych modelami średniej klasy.

Ciekawostką jest, że POCO M4 Pro 5G to brat bliźniak telefonu Redmi Note 11T, który pojawił się w podobnym czasie, ale w Indiach. Telefony są niemal identyczne, ale żeby trochę się odróżnić, POCO domalowało do modułu aparatu Redmi Note 11T szeroki pas, który optycznie powiększa tę część telefonu, obiecując złudnie jakieś nowe zastosowania. Trochę to mało finezyjne, ale też trudno się czepiać – POCO M4 Pro 5G ma swoje zalety i bez względu na kulisy jego powstania, warto mu się bliżej przyjrzeć.

Dostępne są dwie wersje telefonu:

POCO M4 Pro 5G 4 GB + 64 GB wyceniony na 1099 zł ,

wyceniony na , POCO M4 Pro 5G 6 GB + 128 GB wyceniony na 1199 zł.

Do naszych testów trafił ten drugi.

Co w zestawie

Żółte pudełko z POCO M4 Pro 5G poza smartfonem zawiera ładowarkę 33 W, kabel USB-C, kluczyk do SIM, silikonowe, przezroczyste etui, gwarancję i ciekawy bonus – zestaw naklejek z logotypem marki, które można sobie nakleić… no właśnie nie do końca wiem, gdzie. Może jednak komuś się przyda.

