Xiaomi POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro zaprezentowane na MWC 2022

POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro to najnowsze modle Xiaomi, które dziś chiński producent zaprezentował na targach MWC. Urządzenia nie są w stu procentach nowymi konstrukcjami i czerpią sporo z serii Redmi Note 11.

Chociaż Xiaomi wprowadza na europejski rynek serię budżetowych smartfonów Redmi Note 11, to równolegle firma zaprezentowała zbliżone pod względem specyfikacji i możliwości telefony POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro 4G, które trafią do sprzedaży na naszym kontynencie.

POCO X4 Pro 5G

Wyżej pozycjonowany POCO X4 Pro 5G ma wiele wspólnego z Redmi Note 11 Pro 5G. Smartfon otrzymał 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Częstotliwość próbkowania dotyku wynosi z kolei 360 Hz, a jasność matrycy sięga 700 nitów. Producent zachwala szeroką gamę kolorów DCI-P3, a także certyfikat SGS Eye Care, który ma gwarantowany, że ekran POCO X4 Pro 5G będzie bardziej przyjazny dla oczu podczas długich sesji gier. Ochronę przed zarysowaniem zapewnia Gorilla Glass 5.

Główny aparat w POCO X4 Pro 5G wyposażony jest w matrycę 108 Mpix (f/1,9) o fizycznych rozmiarach 1/1.52 cala, łączący obrazy w układzie 9-w-1. Towarzyszy mu aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 108 stopni) oraz aparat makro 2 Mpix (f/2,4). Z przodu umieszczono sensor 16 Mpix (f/2,4).

Sercem POCO X4 Pro 5G jest chipset Snapdragon 695 5G w technologii 6 nm, o taktowaniu do 2,2 GHz. Pracę procesora wspiera 6 lub 8 GB pamięci RAM LPDDR4X, pamięci wewnętrznej UFS 2.2. jest 128 GB lub 256 GB. Można z niej wyodrębnić dodatkowe 3 GB na pamięć operacyjną, dzięki technologii Dynamic RAM Expansion.

Nie zabrakło hybrydowego złącza na karty microSD. Telefon zapewnia łączność 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 i NFC. Do urządzenia można podłączyć słuchawki przewodowe przez port audio 3,5 mm.

POCO X4 Pro 5G wyposażony jest w akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W. Dzięki dołączonej do zestawu ładowarce o takiej mocy, POCO X4 Pro 5G można naładować do 70% w ciągu 22 minut, a pełne naładowanie trwa 41 minut.

POCO X4 Pro 5G ma podwójne głośniki, silnik liniowy w osi Z, zapewniający silniejsze wibracje oraz wyraźniejsze i dokładniejsze informacje zwrotne podczas gry. W smartfonie zainstalowany jest interfejs MIUI 13 z nowymi funkcjami i ulepszeniami wydajności.

POCO M4 Pro (4G)

POCO M4 Pro przypomina specyfikacją Redmi Note 11, chociaż nie jest to dokładnie ten sam telefon. Nie należy go tez mylić z POCO M4 Pro 5G – tym razem jest to telefon 4G.

POCO M4 Pro ma ekran AMOLED 6,43 cala o rozdzielczości 2400 x 1800 Full HD+, częstotliwości odświeżania 90 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku 180 Hz. Jasność wyświetlacza sięga szczytowo 1000 nitów, standardowo jest to 700 nitów.

POCO M4 Pro wyposażony jest w potrójny zestaw aparatów z głównym modułem 64 Mpix (f/1,8), towarzyszy mu szerokokątny aparat 8 Mpix (f/2,2, 118°) oraz aparat makro 2 Mpix (f/2,4). Zdjęcie selfie wykonamy w rozdzielczości 16 Mpix (f/2,4).

Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. POCO M4 Pro zasilany tylko przez 10 minut ma zapewnić dwie godziny odtwarzania wideo, a pełne ładowanie trwa godzinę.

Sercem POCO M4 Pro jest układ MediaTek Helio G96 (taktowanie do 2,05 GHz, procesor graficzny ARM Mali-G57 MC2). Za kulturę pracy odpowiada technologia chłodzenia LiquidCool 1.0 Plus. Smartfon dostępny jest w wersjach pamięci 6 + 128 GB i 8 + 256 GB z wirtualnym rozszerzeniem Dynamic RAM Expansion oraz wsparciem dla microSD do 1 TB. POCO M4 Pro zapewnia łączność LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 i NFC.

POCO M4 Pro jest wyposażony w dwa głośniki, silnik liniowy w osi Z, wyjście audio 3,5 mm oraz nowy MIUI 13.

Xiaomi POCO z YouTube Premium

Zarówno w POCO X4 Pro 5G, jak i w POCO M4 Pro będzie preinstalowana usługa subskrypcji YouTube Premium. Nabywcy mogą korzystać z YouTube Premium przez dwa miesiące bezpłatnie. Oznacza to oglądanie treści bez reklam, w trybie offline oraz nieprzerwany dostęp do materiałów wideo i muzycznych na całej platformie Youtube.

POCO X4 Pro 5G będzie dostępny w trzech kolorach: czarnym (Laser Black), niebieskim (Laser Blue) i żółtym (POCO Yellow). Będzie również dostępny w dwóch wariantach: 6 GB+128 GB oraz 8 GB+256 GB.

6 GB + 128 GB – sugerowana cena detaliczna: 299 € (1404 zł)

8 GB + 256 GB – sugerowana cena detaliczna: 349 €(1640 zł)

POCO M4 Pro będzie również dostępny w trzech kolorach: czarnym (Power Black), niebieskim (Cool Blue) i żółtym (POCO Yellow). Będzie również dostępny w dwóch wariantach: 6 GB+128 GB oraz 8 GB+256 GB.

6 GB + 128 GB – sugerowana cena detaliczna: 219 € (1029 zł)

8 GB + 256 GB – sugerowana cena detaliczna: 269 € (1264 zł).

