Xiaomi Redmi Note 11 w Polsce! Na start sprzedaży będzie super promocja

Już za kilka dni, 22 lutego, do sprzedaży w Polsce wchodzi Redmi Note 11. Najnowszy smartfon Xiaomi dostępny będzie w atrakcyjnej cenie, a na dodatek producent zapowiedział super promocję na start. Zapowiada się na dobrą okazję, a fani marki i serii Redmi Note będą mieli powody do zadowolenia.

Redmi Note to jedna z najpopularniejszych serii smartfonów – nie tylko w portfolio Xiaomi, ale w całym świecie mobilnym. Niedawno producent pochwalił się, nie bez powodu, że sprzedał ponad 240 milionów egzemplarzy wszystkich modeli z linii Redmi Note. Było to jeszcze przed premiera i startem sprzedaży najnowszej generacji Redmi Note 11 – i bez wielkiego ryzyka błędu można prorokować, że zaraz osiągnięta zostanie magiczna granica 250 mln.

Smartfon Redmi Note 11 wchodzi także do sprzedaży w Polsce – trafi do sklepów 22 lutego. Producent zapowiada atrakcyjne ceny i świetną promocję na start. A już teraz otrzymaliśmy egzemplarz tego modelu, żebyśmy sprawdzili, jakie ma zalety.

Świetnie wygląda i dobrze leży w dłoni

W czasach dominacja dużych smartfonów z ekranami 6,67 cala czy nawet 6,8 cala mniejsze smartfony szczególnie zyskują na cenie. Redmi Note 11 ma ekran o przekątnej 6,43 cala, niewielkie wymiary 159,9 x 73,9 x 8,1 mm, a do tego waży 179 g. Ta przekątna nie jest zresztą wcale taka mała – to wciąż wystarczająco dużo, by oglądać filmy, buszować w internecie czy grać w gry. Jednak w połączeniu ze zgrabną, kompaktową obudową otrzymujemy telefon, który zmieści się w każdej kieszeni lub kobiecej torebce.

Redmi Note 11 dostępny jest w trzech kolorach. Wersja szara (Graphite Gray), którą trafiła w nasze ręce, to dobry wariant dla miłośników stonowanej klasyki. Dla tych, którzy chcą się wyróżnić, powstały wersje niebieska (Twilight Blue) i biała (Pearl White).

Obudowa wykonana jest z plastiku, ale jest to tworzywo dobrej jakości i w szarej wersji tył Redmi Note 11 wygląda, jakby pokryty był matowym stopem metali.

Ekran zachwyca kolorami i jasnością

Podobnie jak w zeszłorocznej serii, także i w Redmi Note 11 producent zastosował matrycę AMOLED. Tym razem jednak jest to nieco nowszy ekran, w którym odświeżanie wzrosło do 90 Hz. Taka wartość staje się już standardem, ale dotąd mogli się nią cieszyć posiadacze telefonów z nieco wyższej półki cenowej. Redmi Note 11 jest tej chwili najbardziej przystępnym telefonem z tak wysokim odświeżaniem, które zwiększa komfort korzystania z systemu, upłynnia obraz podczas korzystania z aplikacji, jest też atutem w grach.

Co też ważne, Redmi Note 11 wyróżnia się również wysoką jasnością ekranu, która w standardowych warunkach sięga nawet 700 cd/m2. W jasny dzień, w pełnym słońcu widoczność będzie dorównywała nawet flagowcom. Maksymalna luminancja może w określonych sytuacjach sięgnąć szczytowo nawet 1000 cd/m2, co w tej klasie sprzętu jest wynikiem rewelacyjnym i wiele nawet droższych modeli nie może się tym pochwalić.

Dzięki dodatkowemu podbiciu w trybie słonecznym Redmi Note 11 zagwarantuje wysoką czytelność treści na wyświetlaczu nawet w środku upalnego lata. Z kolei osoby, które spędzają dużo czasu na przeglądaniu stron internetowych lub spędzają wolny czas na lekturze e-booków, docenią tryb czytania 3.0 z możliwością wyboru opcji „tryb papieru”. Szkodliwe światło niebieskie jest minimalizowane, a wzrok się nie męczy.



4,32-calowy ekran ma rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400) w proporcjach 20:9, co daje dobrą szczegółowość, a obraz jest wyraźny. Matryca AMOLED oznacza też przepiękne kolory i pod tym względem Redmi Note 11 deklasuje wiele droższych modeli. Barwy są nasycone, czerń jest głęboka, ładne jest też czysta biel.

Nasze szybkie testy wykazały też bardzo dobre odwzorowanie kolorów przez matrycę. W domyślnym trybie żywym wyświetlacz zapewnia pokrycie 100% przestrzeni sRGB i 98,1% skali barw DCI-P3.

Co siedzi wewnątrz Redmi Note 11?

Sercem Redmi Note 11 jest chipset Snapdragon 680. To jeden z najnowszych układów Qualcomma, który zadebiutował jesienią 2021 r. Jego przewagą nad poprzednią generacją jest o wiele nowszy proces technologiczny 6 nm – poprzednik, Redmi Note 10, ma układ 11 nm. Ta zmiana oznacza wyższą wydajność, bo i wzrosło maksymalne taktowanie rdzeni do 1,9 GHz i 2,4 GHz, ale też większą kulturę pracy i energooszczędność.

Redmi Note 11 wchodzi na polski rynek w dwóch wariantach pamięciowych – z 4 GB RAM LPDDR4X oraz do wyboru z 64 GB lub 128 GB pamięci masowej UFS 2.2. Dodatkowe pliki można też zgromadzić na karcie pamięci microSD o rozmiarze do 1 TB.

Dla wymagających użytkowników pamięć 4 GB będzie zbyt małą wielkością, jednak smartfon działa zaskakująco płynnie. Nie ma problemu z nawigacją po systemie, przeglądaniem stron internetowych, używaniem kilka aplikacji naraz. Oczywiście większa ich liczba czy też bardziej wymagające gry sprawią, że wydajność nieco się zmniejszy, jednak nie na tyle, by odebrać przyjemność korzystania z Redmi Note 11. Producent zadbał zresztą o rozwiązania, które optymalizują sprawną pracę telefonu – takie jak Write Booster. To rozwiązanie, które przyspiesza instalację aplikacji, inicjowanie i buforowanie plików, a także odczyt i zapis dużych plików.

