Xiaomi Redmi Buds 3 Lite – co potrafią słuchawki TWS za stówkę?

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite to nowe słuchawki TWS w ofercie chińskiego producenta. Ich standardowa cena została ustalona na nieco ponad stówkę. Przez ostatnie tygodnie miałem okazje je testować, więc czas na werdykt.

Na początek należy się wyjaśnienie. Standardowa cena Xiaomi Redmi Buds 3 Lite została ustalona na 129 zł. W ramach promocji można było je kupić za 99 zł. Chociaż czas na to już minął, to wciąż słuchawki TWS są dostępne za stówkę, a w niektórych miejscach nawet za 90 zł. Wychodzę z założenia, że te 99 zł to tak naprawdę domyślna kwota, za którą każdy powinien być w stanie nabyć słuchawki i pod takim kątem też je oceniam.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite – specyfikacja

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite to bezprzewodowe, douszne słuchawki typu TWS. Każda słuchawka ma rozmiar 24,5 × 16,7 × 24,6 mm, a etui ładujące mierzy sobie 60 × 46 × 23,7 mm. Ich masa to kolejno 4,2 (słuchawka) oraz 36 gramów (etui). Model ten łączy się z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth 5.2, a deklarowany zasięg wynosi do 10 metrów.

Akumulator, według danych producenta, wystarczy na 5 godzin użytkowania lub do 18 godzin z etui ładującym. Wyposażone są w redukcję szumów oraz sterowanie dotykowe. W zestawie ze słuchawkami znajdują się: instrukcja obsługi, 3 pary końcówek do uszu w rozmiarze S/M/L oraz 2 pary zaczepów na słuchawki w rozmiarze S/L. Ładowanie etui odbywa się przez złącze USB-C.

Model: Buds 3 Lite

Typ słuchawek: bezprzewodowe, douszne (TWS)

Funkcje: redukcja szumów, sterowanie dotykowe

Łączność: Bluetooth 5.2 (do 10 metrów)

Złącze: USB-C

Bateria: do 5 godzin (do 18 godzin z etui)

Wymiary: 24,5 × 16,7 × 24,6 mm (słuchawka), 60 × 46 × 23,7 mm (etui ładujące)

Masa: 36 g (etui), 4,2 g (słuchawka)

W zestawie: opakowanie ładujące, słuchawki, końcówki do uszu S/M/L, 2 pary zaczepów na słuchawki S/L, Instrukcja obsługi

Cena: 99 zł

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite – czy warto?

Zacznijmy od etui, które zostało znacząco odchudzone w porównaniu z innymi modelami słuchawek TWS, z których miałem okazję do tej pory korzystać. Ma to swoje wady i zalety. Z jednej strony etui jest rzeczywiście małe i bez problemu mieści się w kieszeni spodni. Z drugiej strony obłe kształty i niewielkie gabaryty w połączeniu ze śliskim plastikiem o nie najwyższej jakości powodują częste wypadanie pudełka z ręki. Dobrze, że bok etui jest płaski, dzięki czemu nie buja się po odłożeniu na szafkę, biurko czy inną, płaską powierzchnię.

Jeśli chodzi o same słuchawki to poza połyskującą częścią dotykową, nie wyróżniają się niczym szczególnym. W zestawie otrzymujemy trzy rozmiary gumek oraz dwa rozmiary zaczepów, więc każdy może dostosować je do własnych preferencji. Sam korzystałem z domyślnie zamontowanych i słuchawki dobrze leżą w uszach. W trakcie spacerów nie czułem potrzeby poprawiania ich pozycji, ale przy intensywniejszym ruchu, np. w trakcie treningu, raczej będzie to potrzebne.

Słuchawkami steruje się za pomocą wspominanych paneli dotykowych. Szkoda, że nie jest ono zbyt intuicyjne i bez zajrzenia w instrukcję się nie obędzie. Wszystkie komendy to:

2-krotnie stuknięcie prawej lub lewej słuchawki – odbiera połączenia i przełącza utwory

– odbiera połączenia i przełącza utwory naciśnięcie i przytrzymanie prawek lub lewej słuchawki – zatrzymanie odtwarzania

– zatrzymanie odtwarzania 3-krotne stuknięcie prawej lub lewej słuchawki – zakończenie połączenia, odrzucenie połączenia lub wywołanie Asystenta Głosowego

– zakończenie połączenia, odrzucenie połączenia lub wywołanie Asystenta Głosowego naciśnięcie i przytrzymanie obu słuchawek jednocześnie – włączenie trybu niskiego opóźnienia

Czy na liście czegoś brakuje? W mojej ocenie przede wszystkim możliwości ręcznego wyłączenia słuchawek. To dzieje się dopiero po włożeniu ich do etui. W takiej sytuacji łatwo się nabrać i po wyjęciu słuchawek z uszu można zapomnieć, że nadal są one połączone z telefonem. To moim zdaniem jednak z największych wad Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Samo sterowanie jest też niepotrzebnie skomplikowane. Większość producentów rozdziela poszczególne funkcje między prawą i lewą słuchawkę. Tutaj tego brakuje.



Z łącznością przez Bluetooth 5.2, to nie zauważyłem żadnych problemów. Raz jeden jedyny słuchawki przez kilka sekund przerywały. W tym czasie byłem na spacerze z psem, a telefon znajdował się w wewnętrznej kieszeni kurtki. Sytuacja więcej się nie powtórzyła, co zdarza się w przypadku innych słuchawek TWS, z których korzystam na co dzień, czyli Xiaomi Basic 2 oraz Edifier TWS2. Zatem jakość połączenia bezprzewodowego oceniam wysoko. Mogłem chodzić po domu i słuchawki nadal działy. Dopiero na drugim końcu mieszkania i przez kilka ścian zaczynały przerywać. Całkiem nieźle.

Wbudowany akumulator rzeczywiście wytrzymuje mniej więcej tyle, ile deklaruje producent, czyli 5 godzin. Szkoda, że etui pozwala tylko na dwukrotnie ich naładowanie. Brakuje też na nim informacji o stopniu naładowania. Jest tylko pojedyncza dioda, która niewiele nam mówi.

Jakość dźwięku

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite to słuchawki za stówkę i trzeba o tym pamiętać. Oczekiwanie od nich niewiarygodnej jakości dźwięku jest w takiej sytuacji po prostu niedorzeczne. To jedne z najtańszych słuchawek TWS na rynku. Pomimo tego należy je przyzwoicie. Dźwięk jest oczywiście płaski, ale cały czas trzeba mieć z tyłu głowy cenę 99 zł. Dominują w nim tony średnie i wysokie. Tony niskie, czyli tzw. basy, minimalnie i nieśmiało przebijają się do ucha, ale miłośnicy cieplejszych tonów mogą być rozczarowani.

Dźwięk jest generalnie bardzo jasny. Przy słuchaniu utworu Imagine Dragons – Enemy (z serialu animowanego Arcane) rytmiczne uderzenia perkusji są wręcz nieprzyjemne dla ucha. Z drugiej strony takie Daft Punk brzmi już zdecydowanie lepiej, a tam wysokich i krzykliwych tonów też przecież nie brakuje. W ogólnym rozrachunku jest nieźle, jak na cenę, którą trzeba zapłacić za produkt Xiaomi. To jednak budżetowe słuchawki i w takim kontekście będziecie zadowoleni.

Nie mam za to żadnych zastrzeżeń co do jakości rozmów. Ja dobrze słyszałem osoby po drugiej stronie, a one dobrze słyszały mnie. Mikrofon jest naprawdę przyzwoity i nawet stara się tłumić szumy. Efekt nie jest powalający, ale zauważalny, a to już się liczy.



Słuchawki mogę śmiało polecić do słuchania audiobooków, podcastów, oglądania filmów oraz słuchania muzyki, o ile nie macie przesadnych wymagań. Najłatwiej i prawdopodobnie najcelniej opisuje je słowo „przyzwoite”. Ani nie są złe, ani rewelacyjne. Po prostu tanie słuchawki TWS, czyli takie, jakie być powinny.

Podsumowanie

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, jak wspomniałem w poprzednim akapicie, są przyzwoite. Dźwięk jest trochę płaski i zimny. Basy są słyszalne, chociaż w stopniu minimalnym. Jakość wykonania też jest niezła, chociaż plastik zastosowany w etui mógłby być lepszy. Natomiast słuchawki są wygodne i można z nimi spędzić wiele godzin bez uczucia dyskomfortu. Bateria trzyma mniej więcej 5 godzin, a etui pozwala na jeszcze dwukrotne doładowanie.

Co do wad, to tych jest kilka. Po pierwsze, nie podoba mi się zbyt skomplikowane i udziwnione sterowanie za pomocą paneli dotykowych. Po drugie, brakuje tutaj funkcji wyłączenia słuchawek bez konieczności odkładani ich do etui. Wreszcie sama ładowarka mogłaby informować o własnym stopniu naładowania, bo pojedyncza dioda w żaden sposób nie spełnia tej funkcji. Braku dedykowanej aplikacji się nie czepiam, bo bez ANC jest ona w zasadzie zbędna.

Ocena: 7/10

Zalety:

Przyzwoita jakość dźwięku

Są wygodne

Bluetooth 5.2

Jakość rozmów telefonicznych

Niewielki rozmiar

Trzymają do 5 godzin

Bogaty zestaw gumek i zaczepów

Wady:

Nie da się ich wyłączyć bez odłożenia do etui

Jakość wykonania etui

Udziwnione i skomplikowane sterowanie

