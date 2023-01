Apple Watch Ultra zdeklasuje inne zegarki ekranem. Ceną pewnie też

Apple Watch Ultra to jeden z najciekawszych zegarków dostępnych w tej chwili na rynku. Przyszłoroczna edycja ma jednak wprowadzić coś, co przebije całkowicie konkurencję, ale może też jeszcze bardziej wywindować cenę.

Pokazany we wrześniu 2022 r. Apple Watch Ultra to jeden z najlepiej wyposażonych smart zegarków na rynku. W bieżącym roku firma przedstawi zapewne jego nową wersję, jednak obecna ma już tyle atutów, że Watch Ultra 2023 nie przyniesie jeszcze rewolucji.

Inaczej będzie za to w 2024 r. Tak przynajmniej wynika z zapowiedzi Jeffa Pu, analityka Haitong Intl Tech Research. Chociaż należy to traktować z odpowiednią rezerwą, jego przewidywania są dość ciekawe. Jeff Pu przekonuje, ze Apple wprowadzi w modelu Watch Ultra na 2024 rok dwie istotne zmiany wyświetlacza.

Po pierwsze przekątna ekranu ma się zwiększyć z obecnego 1,93 cala do 2,1 cala. Zagwarantuje to dużą czytelność, pytanie pozostaje o to, czy zwiększy się też rozmiar koperty (obecnie zegarek ma 44 x 49 mm). Teoretycznie Apple może zmniejszyć trochę ramkę, by wygospodarować miejsce na powiększony wyświetlacz, ale w zegarku przeznaczonym do aktywności w trudnych warunkach niekoniecznie byłoby to idealnym pomysłem.

Znacznie ciekawszą zapowiedzią Jeffa Pu jest jednak prognoza, że Apple zrezygnuje z obecnego ekranu Retina OLED LTPO, a zastąpi go technologią Micro LED. O tym rozwiązaniu mówi się najczęściej w kontekście rynku telewizorów, jednak z najnowszych doniesień wynika, że Apple zamierza w niedalekiej przyszłości wprowadzić Micro LED do komputerów Mac i iPadów, zastępując nim standard Mini LED czy OLED. Jeff Pu twierdzi, że te plany obejmują także Watcha Ultra.

Micro LED uważany jest za następcę matryc OLED, bo oferuje większe nasycenie kolorów, a także wyższy kontrast i jasność. Poziom luminancji w Apple Watchu Ultra wynosi aż 2000 nitów, co i tak jest rekordową, bardzo wysoką wartością, ale wyświetlacz Mini LED pozwoliłby osiągnąć jeszcze więcej.

Słabością ekranów Micro LED są jednak wysokie koszta produkcji, wynikające ze stopnia jej komplikacji. Analitycy przewidują jednak, że do 2024 roku technologia ta znacznie się upowszechni. Nawet jeżeli tak się stanie, to znając realia, należy oczekiwać, że Apple Watch Ultra 2024 wskoczy na jeszcze wyższy niż obecne 4799 zł poziom cenowy.

