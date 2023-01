Apple planuje nowe słuchawki AirPods. Mają być tańsze

Seria słuchawek Apple AirPods wkrótce może wzbogacić się o nowym model. Co ważne, dużo tańszy model.

W tym momencie Apple ma w swojej ofercie cztery modele słuchawek z serii AirPods — od drugiej generacji aż do modeli AirPods Max. Niestety, wszystkie są dość drogie i nie każdy użytkownik iPhone'a może sobie na nie pozwolić. Między innymi dlatego firma z Cupertino ma pracować nad nowym modelem.

Apple AirPods Lite

Takie przekonanie wyraził Jeff Pu z Haitong Intl Reaserch. Jego zdaniem Apple planuje tańsze słuchawki w postaci modelu AirPods Lite. Na ten moment nie wiemy nic na temat ich specyfikacji czy funkcji. Natomiast ma to być najtańszy model w ofercie firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo. Oznacza to cenę niższą niż 129 dolarów, bo za tyle sprzedawana jest druga generacja AirPodsów. Być może mowa o cenie około 99 dolarów, ale to nic pewnego.

AirPods Lite mają być z jednej strony odpowiedzią na tańsze słuchawki w ofercie innych producentów, a z drugiej strony próbą reakcji na niższy popyt. Według szacunków w 2023 roku Apple wyśle do sklepów aż o 10 mln słuchawek mniej niż w 2022, co ma wynikać z mniejszego zainteresowania użytkowników. Tańszy model Lite dawałby szansę na poprawę tego wyniku.

Źródło zdjęć: Hadrian / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Mac