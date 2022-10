Apple miał w planach jeszcze jednego iPada. Mógł być hitem

Apple w pewnym momencie planował jeszcze jednego iPada, który mógłby być prawdziwym hitem. Miał to być najtańszy tablet w ofercie firmy z Cupertino.

W tym momencie najtańszym iPadem w ofercie Apple jest model 9. generacji. Chociaż kosztuje najmniej, to trudno nazwać go tanim. Ceny zaczynają się w oficjalnym sklepie od 2149 zł. Poza tym jest to urządzenie zbudowane z wysokiej jakości materiałów, jak chociażby aluminiowa obudowa. Dlatego w pewnym momencie firma z Cupertino myślała nad tańszym modelem.

Apple planował taniego iPada

Na którymś etapie inżynierowie Apple zastanawiali się nad opracowaniem tańszego iPada. Ten miał mieć obudowę z plastiku oraz tanią klawiaturę jako dołączane do zestawu akcesorium. W ten sposób firma z Cupertino chciała rywalizować z Chromebookami i być może z czasem to właśnie iPad stałby się standardem w szkolnych salach, przynajmniej w USA. Tak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga.

Właśnie dlatego Apple wewnętrznie rozważało wprowadzenie iPada z plastikowym tyłem i plastikową klawiaturą, które byłyby sprzedawane razem w jednym pudełku za mniej niż 500 dolarów. Pomysł pozornie został porzucony, ale prawdopodobnie była to jedyna prawdziwa nadzieja Apple na to, aby wygrać z Chromebookami w większości szkół.

- skomentował Mark Gurman w newsletterze "Power On".

Pomysł ostatecznie został porzucony. Tego typu produkt wydawał się sprzeczny z wieloma ideami Apple. Po pierwsze, chodzi o dodawanie do zestawu tak ważnego akcesorium, jakim jest klawiatura. Nie od dzisiaj wiemy, że firma z Cupertino woli wiele rzeczy sprzedawać osobno, nawet ściereczki do ekranu. Po drugie, Apple ma w zwyczaju produkować swoje sprzęty jednak z materiałów wysokiej jakości, a chęć obniżenia ceny zmusiłaby firmę do skorzystania z tańszych rozwiązań. Zapewne dlatego tani iPad ostatecznie nie powstał. A szkoda, bo mógłby być dużym hitem.

Zobacz: Już nie potrzebujesz komputera. DaVinci Resolve trafia na iPada

Zobacz: Apple potwierdza: iPadOS 16 spóźni się na premierę iOS 16

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: guteksk7 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech