Już nie potrzebujesz komputera. DaVinci Resolve trafia na iPada

DaVinci Resolve już niebawem trafi na tablety iPad. Ta wiadomość powinna ucieszyć wiele osób zajmujących się produkcją wideo.

Jeśli kiedykolwiek mieliście okazję zetknąć się bliżej z tematem produkcji wideo, pewnie trafiliście na aplikację DaVinci Resolve firmy Blackmagic Design. To bardzo rozbudowana aplikacja do obróbki i montażu filmów, która na tle innych profesjonalnych zastosowań wyróżnia się jednym istotnym atutem: jest dostępna za darmo. Jak łatwo się domyślić, zapewniło jej to olbrzymią popularność i aktualnie jest to jeden z chętniej wybieranych programów tego typu.

DaVinci Resolve trafia na iPada

Do niedawna DaVinci Resolve dostępny był wyłącznie na komputery z systemami Windows oraz macOS. Jak jednak zapowiada producent, już niebawem aplikacja trafi także na tablety Apple iPad. Dzięki temu olbrzymie możliwości pakietu mają być dostępne w bardziej przystępnej formie.

Mobilna wersja DaVinci Resolve będzie jednak nieco odbiegać od swojego dekstopowego odpowiednika - przynajmniej początkowo. Interfejs aplikacji ma być dostosowany do wygodnej obsługi na panelu dotykowym, natomiast w dniu premiery użytkownicy będą mieli dostęp wyłącznie do zakładek Cut oraz Color.

Z czasem wprowadzone mają być pozostałe funkcje znane z klasycznej wersji programu, takie jak narzędzia Fusion (efekty specjalne) i Fairlight (obróbka audio). Zabraknie natomiast zakładki Edit, która zdaniem producenta nie sprawdziłaby się w swojej obecnej formie na małym ekranie tabletu. Zamiast tego jej funkcjonalność zostanie zaimplementowana w zakładce Cut.

DaVinci Resolve na iPada ma być kompatybilny z desktopowym DaVinci Resolve 18. Aplikacja będzie obsługiwać pliki w formatach H.264, H.265, Apple ProRes i BlackMagic RAW. Ponadto producent zapowiedział wprowadzenie funkcji Blackmagic Cloud, która umożliwi wspólną pracę nad projektami w chmurze.

DaVinci Resolve na iPada - cena i dostępność

Aplikacja DaVinci Resolve pojawi się w sklepie App Store w IV kwartale 2022. Podobnie jak wersja desktopowa, będzie ją można pobrać za darmo. Dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowano natomiast wersję Studio w cenie 95 dolarów (ok. 467 zł).

Źródło zdjęć: BlackMagic Design

Źródło tekstu: BlackMagic Design