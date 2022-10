iPad Pro z układem M2 to nowy flagowy tablet Apple'a

Firma Apple zaprezentowała nowe wersje swoich tabletów. iPad Pro 2022 będzie dostępny w dwóch rozmiarach i dwóch wersjach różniących się łącznością. Sercem nowych urządzeń jest układ Apple M2. Z kolei nowy iPad jest napędzany procesorem Apple A14 Bionic.

Zdumiewająca wydajność, niesamowicie zaawansowane wyświetlacze, superszybka łączność bezprzewodowa, nowe możliwości Apple Pencil, rewelacyjne nowości w iPadOS 16. Tak chwali swój najnowszy produkt firma Apple. Nowy iPad Pro wkrótce trafi do sprzedaży, podobnie jak nowy iPad.

iPad Pro z układem Apple M2

Najnowszy iPad Pro występuje w dwóch rozmiarach. Mniejszy ma wymiary 247,6 x 178,5 x 5,9 mm i waży 466 g (wersja Wi-Fi) lub 468 g (Wi-Fi + Cellular). Został on wyposażony w 11-calowy wyświetlacz Liquid Retina o rozdzielczości 2388 x 1668 pikseli (264 ppi). Z kolei większy wariant ma wymiary 280,6 x 214,9 x 6,4 mm i waży 682 g (Wi-Fi) lub 684 g (Wi-Fi + Cellular). W tym przypadku wyświetlacz (Liquid Retina XDR) ma przekątną 12,9 cala i rozdzielczość 2732 x 2048 pikseli (również 264 ppi). Oba wyświetlacze świecą z jasnością do 600 nitów, natomiast większy w ramach technologii XDR może osiągnąć nawet 1600 nitów (szczytowa wartość dla treści HDR).

Ekranowi towarzyszy szerokokątny aparat TrueDepth o rozdzielczości 12 Mpix (f/2.4). Tylny zestaw fotograficzny składa się z dwóch aparatów, szerokokątnego o rozdzielczości 12 Mpix (f/1.8) oraz ultraszerokokątnego o rozdzielczości 10 Mpix (f/2.4). Za pomocą tabletu można nagrać wideo o maksymalnej jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę.

Sercem tabletu jest układ Apple M2, Składa się on z 8 rdzeni CPU, 10 rdzeni GPU i 16 rdzeni systemu Neural Engine oraz oferuje do 100 GB/s przepustowości pamięci. SoC jest wspierany przez 8 lub 16 GB RAM-u. Z kolei do przechowywania danych możemy otrzymać 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB pamięci masowej.

Nowy iPad Pro oferuje łączność 5G (w wariantach Wi-Fi + Cellular) z możliwością użycia karty nanoSIM lub eSIM, a także Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Jest też odbiornik GPS i kompas cyfrowy, a także cztery głośniki oraz pięć mikrofonów studyjnych. Jeśli chodzi o łączność przewodową, do dyspozycji mamy złącze Thunderbolt / USB 4 (USB-C). obsługujące transmisję danych z szybkością do 40 Gb/s.

Całość jest zasilana akumulatorem litowo-polimerowym o pojemności 28,65 Wh (11") lub 40,88 Wh (12,9"). Powinno to pozwolić na 10 godzin przeglądania Internetu przez Wi-Fi lub oglądania wideo. W przypadku wersji Wi-Fi Cellular możemy liczyć na 9 godzin przeglądania Internetu przez sieć komórkową. Zainstalowany fabrycznie system to iPadOS 16.

Apple iPad w żywych kolorach

Firma Apple pokazała również nowe wydanie podstawowego iPada. Urządzenie ma wymiary 248,6 x 179,5 x 7 mm i waży 477 g (Wi-Fi) lub 481 g (Wi-Fi + Cellular). W tym przypadku otrzymujemy 10,9-calowy wyświetlacz Liquid Retina o rozdzielczości 2360 x 1640 pikseli (264 ppi), świecący z maksymalną jasnością 500 nitów. Na wyposażeniu znalazły się też dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości 12 Mpix (z przodu i z tyłu), głośniki stereo i dwa mikrofony.

Wewnątrz obudowy pracuje układ Apple A14 Bionic, złożony z 6 rdzeni CPU, 4 rdzeni GPU i 16 rdzeni systemu Neural Engine. Z kolei dane możemy przechowywać w pamięci masowej o pojemności 64 lub 256 GB. Tablet oferuje łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, a w wersji Wi-Fi + Cellular również 5G (nanoSIM + eSIM). Urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 28,6 Wh i pracuje pod kontrolą systemu iPadOS 16.

Dostępność i cena

Nowe iPady można już zamawiać na stronie www.apple.pl. Regularna sprzedaż ma ruszyć 26 października 2022 roku. Do wyboru są dwa kolory iPada Pro (gwiezdna szarość i srebrny) oraz cztery kolory iPada (niebieski, różowy, żółty i srebrny). Jeśli chodzi o ceny, wyglądają one tak:

iPad Pro 11" 128 GB Wi-Fi – 5199 zł ,

, iPad Pro 11" 128 GB Wi-Fi + Cellular – 6199 zł ,

, iPad Pro 11" 256 GB Wi-Fi – 5899 zł ,

, iPad Pro 11" 256 GB Wi-Fi + Cellular – 6899 zł ,

, iPad Pro 11" 512 GB Wi-Fi – 7199 zł ,

, iPad Pro 11" 512 GB Wi-Fi + Cellular – 8199 zł ,

, iPad Pro 11" 1 TB Wi-Fi – 9799 zł ,

, iPad Pro 11" 1 TB Wi-Fi + Cellular – 10799 zł ,

, iPad Pro 11" 2 TB Wi-Fi – 123 99 zł ,

, iPad Pro 11" 2 TB Wi-Fi + Cellular – 13399 zł ,

, iPad Pro 12,9" 128 GB Wi-Fi – 7199 zł ,

, iPad Pro 12,9" 128 GB Wi-Fi + Cellular – 8199 zł ,

, iPad Pro 12,9" 256 GB Wi-Fi – 7899 zł ,

, iPad Pro 12,9" 256 GB Wi-Fi + Cellular – 8899 zł ,

, iPad Pro 12,9" 512 GB Wi-Fi – 9199 zł ,

, iPad Pro 12,9" 512 GB Wi-Fi + Cellular – 10199 zł ,

, iPad Pro 12,9" 1 TB Wi-Fi – 11799 zł ,

, iPad Pro 12,9" 1 TB Wi-Fi + Cellular – 12849 zł ,

, iPad Pro 12,9" 2 TB Wi-Fi – 14399 zł ,

, iPad Pro 12,9" 2 TB Wi-Fi + Cellular – 15449 zł ,

, iPad 64 GB Wi-Fi – 2899 zł ,

, iPad 64 GB Wi-Fi + Cellular – 3899 zł ,

, iPad 256 GB Wi-Fi – 3899 zł ,

, iPad 256 GB Wi-Fi + Cellular – 4899 zł.

