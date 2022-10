Juno proponuje tablet z Linuksem. Przedsprzedaż trwa

Firma Juno Computers pracuje nad tabletem PC pracującym pod kontrolą systemu Linux. Urządzenie można już zamówić w przedsprzedaży.

Juno Tablet to urządzenie o wymiarach 249 x 167 x 11 mm. Pozwoliło to na wyposażenie urządzenie w 11,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Ekran obsługuje do 10 punktów dotyku jednocześnie i odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz. Tablet ma plastikową obudowę oraz dwa aparaty fotograficzne. Tylny ma rozdzielczość 5 Mpix, natomiast przedni 2 Mpix.

Jak przystało na tablet PC, do dyspozycji mamy przyzwoity zestaw gniazd. Wśród nich znajdziemy porty USB-A 3.0 i USB-C 3.1 (obsługuje ładowanie i wyjście wideo), Mini HDMI, Jack 3,5 mm oraz gniazdo zasilania. Jest też slot na karty pamięci microSD.

Tablet jest napędzany czterordzeniowym procesorem Intel Celeron N5100 (1,1 GHz, do 2,8 GHz w trybie turbo), zintegrowanym z grafiką Intel UHD Graphics. W zestawie jest też 8 GB RAM-u (LPDDR4 2133 MHz) oraz dysk SSD o pojemności 256 GB, 512 GB lub 1 TB. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 3200 mAh (7,6 V), który można naładować dołaczonym do zestawu zasilaczem o mocy 36 V (12 V / 3 A). Można też użyć zasilacza USB-C o mocy co najmniej 36 W.

Tablet pracuje pod kontrolą systemu Mobian, Plasma Mobile (Manjaro) lub Phosh (Manjaro). Na urządzenie można również zainstalować Windowsa 11.

Dostępność i cena

Juno Tablet jest dostępny w przedsprzedaży na stronie junocomputers.com. Producent ostrzega jednak, że jest on produktem beta i choć ogólnie działa dobrze, może się borykać z błędami, które będą wymagać naprawy. Na dostawę trzeba będzie poczekać od 2 do 4 tygodni. Jeśli chodzi o ceny, to wyglądają one tak:

wersja z dyskiem 256 GB – 449 funtów (2505 zł),

(2505 zł), wersja z dyskiem 512 GB – 478 funtów (2667 zł),

(2667 zł), wersja z dyskiem 1 TB – 506,20 funta (2825 zł).

Do tabletu można dokupić pióro, które kosztuje 20 funtów (112 zł).

Przy zamawianiu tabletu należy wybrać pojemność dysku SSD, system operacyjny oraz rodzaj wtyczki w zasilaczu (brytyjska, amerykańska lub europejska).

Źródło zdjęć: Juno Computers

Źródło tekstu: Juno Computers