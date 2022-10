Microsoft prezentuje nowe laptopy i tablety z serii Surface

Microsoft prezentuje nowe urządzenia dla osób, które zarówno dużo podróżują, jak i sporo pracują w jednym miejscu. Nie zabrakło też udogodnień dla pracy zdalnej.

Podczas dzisiejszego wydarzenia Microsoft Fall 2022 Amerykanie zaprezentowali tradycyjnie cały wachlarz nowości. W przypadku sprzętu mowa była o urządzeniach z serii Surface. Od laptopów, przez tablety, aż po PC.

Nawet 19 godzin pracy na jednym ładowaniu

Nie zabrakło jednak też nowej stacji dokującej z wbudowanymi głośnikami i ładowarką, akcesoriów adaptacyjnych zaprojektowanych we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami czy certyfikowanego kontrolera do prezentacji pozwalającego na jeszcze lepsze uczestnictwo w prezentacjach i spotkaniach.

Microsoft Surface Pro 9 to tablet o wymiarach 287 x 209 x 9,3 milimetrów i wadze 880 gramów. Jego sercem jest procesor Intel Core 12. generacji, a dokładniej model Core i5-1235U lub i7-1255U. W przypadku wariantu z łącznością 5G mowa już o układzie Microsoft SQ3. W obu przypadkach użyto zintegrowanych GPU.

Jak zwykle użytkownik do wyboru będzie miał kilka wariantów dotyczących pamięci RAM - 8, 16 lub 32 GB LPDDR5 (Intel Core) oraz 8 lub 16 GB LPDDR4x (Microsoft SQ3). Podobna elastyczność dotyczy pamięci wbudowanej - jest to wymienny nośnik SSD o pojemności 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Wszystko to dopełnia 13-calowy ekran rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli, częstotliwości odświeżania do 120 Hz, kontraście 1200:1 i ochronnej powłoce Gorilla Glass 5. Wbudowana bateria zdaniem producenta pozwala na do 15,5 (Intel) lub do 19 godzin (Microsoft) pracy przy typowym obciążeniu.

Microsoft Surface Laptop 5 stwarza jeszcze większe możliwości, a użytkownik do wyboru ma dwa warianty - z 13,5- lub 15-calową matrycą dotykową. Pierwsza z nich oferuje rozdzielczość 2256 x 1504, druga zaś 2496 x 1644 pikseli. Sama specyfikacja jest identyczna do Surface Pro 9, z wyjątkiem procesorów Microsoft SQ3.

Na koniec został na Microsoft Surface Studio 2+, czyli gotowy zestaw komputerowy typu All in One. Wyposażono go w procesor Intel Core i7-11370H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060. Całość dopełnia 32 GB pamięci RAM typu DDR4 oraz nośnik półprzewodnikowy o pojemności 1 TB.

Zastosowany wyświetlacz jest dotykowy, ma przekątną 28-cali i rozdzielczość 4500 x 3000 pikseli. Oferuje on bardzo dobre odwzorowanie kolorów, kontrast 1200:1 i spełnia standardy Dolby Vision 4. Co więcej zabezpieczony został szkłem Gorilla Glass 3. Całość zaprojektowano z myślą o piórze Surface Pen.

Nie mogło też zabraknąć wbudowanej przedniej kamery Full HD z funkcją Windows Hello, głośników 2.1 z systemem Dolby Atmos czy łączności bezprzewodowej w postaci Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Wszystko to pracuje oczywiście pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego Windows 11 Pro.

A jak to wygląda cenowo? Microsoft Surface 9 startuje od 6099 złotych, Microsoft Surface Laptop 5 od 5499 złotych, zaś Microsoft Surface Studio 2+ zaczyna się od zawrotnych 25 800 złotych. Laptop trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu, a na resztę poczekamy do listopada.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft, oprac. własne