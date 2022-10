NVIDIA GeForce RTX 4090 i rozdzielczość 8K? Tak!

Pragniesz mieć zawsze najwydajniejszy sprzęt? Lubisz mieć wszystko jako pierwszy? Jeśli marzy Ci się granie w rozdzielczości 8K to potrzebuje do tego GeForce RTX 4090!

Jaka jest najpopularniejsza rozdzielczość monitora wśród graczy? Według statystyk Steam Hardware Survey to nadal Full HD. Korzysta z niej nadal ponad 66% graczy. Na drugim miejscu jest 1440p z 11% udziałów w rynku, na trzecim zaś... staruśienkie, laptopowe 1366 x 768 pikseli!

Rozdzielczość 8K i 520 FPS? Nie ma sprawy!

Rozdzielczość 4K jest dopiero na piątym miejscu, a korzysta z niej zaledwie 2,46% graczy. Innymi słowy to nadal nisza. A co z mitycznym 8K? Tutaj brak danych. I trudno się temu dziwić, gdy na rynku zasadniczo nie ma nawet takich monitorów w szerokiej sprzedaży, pozostają tylko telewizory.

To jednak nie przeszkodziło youtuberowi o pseudonimie "The Tech Chap" w przygotowaniu ciekawego testu. Postanowił on sprawdzić czy karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 nadaje się do tej rozdzielczości. Zwłaszcza, że Zieloni już o GeForce RTX 3090 mówili jako o układzie do grania w 8K.

Platforma testowa Brytyjczyka składała się z flagowego procesora AMD Ryzen 9 7950X wyposażonego w 16 rdzeni i 32 wątki, płyty głównej ASUS X670E ROG Maximus Hero oraz 32 GB pamięci RAM typu DDR5 6200 MHz. Zastosowany wyświetlacz to 65-calowy Samsung Neo QLED QN800B.

Wnioski? Tak, GeForce RTX 4090 jak najbardziej nadaje się do grania nie tylko w rozdzielczości 4K, ale i 8K. Oferując przy tym ponad 60 klatek na sekundę. W przypadku takiego Overwatcah 2 mowa nawet o ponad 500 klatkach. Gdzie jest haczyk? Często jest to możliwe tylko z NVIDIA DLSS3.

Chociaż to ciekawostka, a nie praktyczny test przydatny chociaż dla procenta graczy to tak czy siak serdecznie zapraszamy wszystkich entuzjastów do zapoznania się z pełnym materiałem gdzie znajdziecie więcej wyników:

