Corsair EX100U to wysoka wydajność mieszcząca się w kieszeni

Nagrywasz dużo filmów? Grasz w wiele gier naraz? Często przenosisz spore ilości danych? Nie ma sprawy! Amerykanie mają coś dla Ciebie.

Obecnie nawet kieszonkowe kamery sportowe i smartfony ze średniej półki mogą nagrywać materiały wideo w rozdzielczości 4K. Nie wspominając o tym, jak dobrze konsole aktualnej generacji radzą sobie z dyskami SSD.

Propozycja Corsaira obsługuje komputery i konsole

Oczywiście filmy tej jakości czy najnowsze tytułu AAA swoje potrafią ważyć. Często pamięć wbudowana w telefonie czy konsoli to zbyt mało. Tutaj z pomocą przychodzą wydajne i przenośne nośniki półprzewodnikowe.

Corsair EX100U to SSD wymiarach 79 x 37 x 11 milimetrów, a więc mniej niż karta kredytowa. Urządzenie korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen 2x2. Użytkownik ma do wyboru trzy warianty pojemności - 1 TB, 2 TB i 4 TB.

Deklarowana wydajność sięga do 1600 MB/s dla odczytu i 1500 MB/s dal zapisu sekwencyjnego. Nośnik zgodny jest komputerami pracującymi pod kontrolą Windowsa, macOS, Linuksa oraz konsolami.

Sugerowane ceny Corsair EX100U w Polsce ustalono na 679 zł za 1 TB, 1219 złotych za 2 TB i 3009 złotych za 4 TB. Producent oferuje dość krótki, 3-letni okres gwarancyjny. W opakowaniu dostajemy przewód USB typu C - USB typu C oraz USB typu C - USB typu A dla wysokiej kompatybilności z urządzeniami.

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: oprac. własne