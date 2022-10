Acer Chromebook 516 GE to laptop do grania w chmurze

Szukasz nowego laptopa do grania w najnowsze gry? Nie chcesz wydawać zbyt dużo pieniędzy? Rozwiązaniem może być gamingowy Chromebook od Acera.

W czasach kryzysu, rosnących cen w sklepach oraz tracącej z dnia na dzień coraz bardziej na wartości złotówce Polacy biorą się za oszczędzanie. Pierwsze pod topór idą rzeczy, które nie są nam niezbędne do codziennego życia, a tylko je umilają. Dotyczy to również elektroniki, zwłaszcza jeśli ktoś nie wykorzystuje jej do pracy.

Acer Chromebook 516 GE wyceniono na 4875 złotych

Obecnie złożenie wydajnego zestawu komputerowego to może być wydatek nawet 10 000 złotych i więcej. Jeśli lubicie grać w najnowsze gry, ale nie chcecie wydawać takich pieniędzy to jest inne rozwiązanie. Tajwańczycy twierdzą, że ich przystępny cenowo laptop pozwoli grać w najnowsze gry AAA na najwyższych ustawieniach.

Acer Chromebook 516 GE to 16-calowy laptop z matrycą IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, częstotliwości odświeżania do 120 Hz i 100% pokryciu palety barw sRGB.

Sercem urządzenia może być jeden z dwóch procesorów - Intel Core i5-1240P lub i7-1260P, 8 lub 16 GB pamięci RAM i nośnik półprzewodnikowy typu NVMe o pojemności do 256 GB. Karta graficzna to zintegrowany układ Iris Xe. Czemu nie jest dedykowany? Acer stawia na granie w chmurze.

Jest to możliwe dzięki łączności bezprzewodowej w postaci WiFi 6E oraz przewodowej - 2,5-gigabitowe RJ-45. Prócz tego mowa o podwójnych portach USB 3.2 Gen 2 typu C, USB 3.2 Gen 1 typu A i HDMI 2.1.

Wisienką na torcie jest klawiatura z antighostingiem i kolorowym podświetleniem ledowych. Całość dopełnia dźwięk DTS, wbudowana kamera z rozdzielczością Full HD oraz podwójne mikrofony.

Acer Chromebook 516 GE trafi do sprzedaży w Europie już w grudniu. Sugerowana cena ustalona została na 999 euro, czyli równowartość około 4875 złotych. W zestawie konsument otrzymuje 3-miesięczy abonament na usługi NVIDIA GeForce NOW oraz Amazon Luna.

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: oprac. własne