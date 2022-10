Intel Core i3-13100, czyli nowy król taniego grania

Chcesz złożyć nowy komputer do gier lub pracy? Nie chcesz wydawać miliona monet? Nie ma sprawy! Wystarczy poczekać na najnowsze procesory Intel Raptor Lake.

Lada moment czeka nas starcie tytanów. Mowa oczywiście o pojedynku AMD i Intela na rynku konsumenckich procesorów komputerowych. Pierwsi naszykowali serię Ryzen 7000, drudzy zaś rodzinę Raptor Lake-S.

Intel Core i3-13100 będzie nowym królem taniego grania

Jednak jak zwykle, tak i tym razem pierwsze w sklepach debiutować mają najwydajniejsze i najdroższe modele. A wśród konsumentów, zwłaszcza graczy, uznaniem cieszą się zdecydowanie tańsze jednostki. Oczywiście nad nimi Czerwoni i Niebiescy również pracują, a jedna z nich wypłynęła na światło dzienne.

W CPU-Z Validator namierzono procesor Intel Core i3-13100. Jest to najsłabszy, zablokowany przedstawiciel 13. generacji. Dysponuje on 4 rdzeniami 8 wątkami przy TDP zaledwie 60 W. Co ważne brak tutaj małych rdzeni typu "E", użytkownik dostaje tylko duże, najwydajniejsze rdzenie typu "P".

W tym przypadku Intel Core i3-13100 sparowany został z płytą główną z poprzedniej generacji - GIGABYTE B660 Gaming X oraz pamięci DDR5 4800 MHz CL 40.

Zaskakujące, by nie powiedzieć rozczarowujące, są osiągnięte taktowania w postaci 3415 MHz. Dla przypomnienia poprzednik oferował bazowo 3300 Mhz i do 4300 MHz w trybie boost. Należy więc zakładać, że sklepowe egzemplarze z finalnym BIOS-em będą oferować wyższe zegary.

Na koniec warto podkreślić, że zablokowane jednostki Intel Raptor Lake będą tak naprawę zapewne przypudrowanymi układami Intel Alder Lake. Pisaliśmy już o tym na początku września.

Odblokowane procesory Intel Core 13. generacji trafią do polskich sklepów już 20 października. Na tańsze jednostki, w tym Intel Core i3-13100, poczekamy zapewne do stycznia 2023 i targów CES w Las Vegas.

