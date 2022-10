Promocja Samsung: Kup tablet Galaxy i odzyskaj nawet 800 zł

Samsung wystartował z nową promocją cashback. Tym razem dotyczy ona tabletów z serii Galaxy Tab S8 oraz Galaxy Tab S7 FE. Kupując któreś z tych urządzeń, można odzyskać do 800 zł w formie przelewu na konto bankowe.

Jeśli ktoś myśli o zakupie dobrze wyposażonego tabletu, to jest ku temu teraz dobra okazja. Samsung zachęca do kupowania urządzeń z serii Galaxy Tab S8 oraz Galaxy Tab S7 FE, obiecując zwrot do 800 zł na konto.

Jak skorzystać z promocji?

Aby wziąć udział w promocji, należy zacząć od zakupu jednego z wybranych tabletów z serii Samsung Galaxy Tab S8 lub Samsung Galaxy Tab S7 FE. Należy tego dokonać w dniach od 17 października do 6 listopada 2022 roku u jednego z partnerów koreańskiego producenta, których lista znajduje się w regulaminie.

Nowo zakupione urządzenie należy aktywować do 13 listopada tego roku. W tym celu trzeba uruchomić tablet na terytorium Polski z dostępem do Internetu. Następnie należy zalogować się do aplikacji Samsung Members na tym urządzeniu.

Ostatni krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym adresem. Można to zrobić do 20 listopada 2022 roku na terytorium Polski. W formularzu trzeba załączyć dowód zakupu produktu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 21 dni powinniśmy otrzymać przelew na podany numer rachunku bankowego w wysokości:

600 zł po zakupie tabletu Galaxy Tab S7 FE lub Galaxy Tab S8,

po zakupie tabletu Galaxy Tab S7 FE lub Galaxy Tab S8, 700 zł po zakupie tabletu Galaxy Tab S8+,

po zakupie tabletu Galaxy Tab S8+, 800 zł po zakupie tabletu Galaxy Tab S8 Ultra.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung