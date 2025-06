Każdy właściciel smartfona powinien to mieć, a w IKEA jest za 3 zł

YUPPIENALLE, czyli podstawka z IKEA

Dodatkowo jest ona wykonana z porządnego materiału, oraz ma kółko na klucze. Może więc funkcjonować jako niezwykle użyteczny brelok. Co najważniejsze, kosztuje ona jedynie 3 zł, czyli mniej, niż o wiele mniej funkcjonalne podstawki. Jest to coś, co koniecznie kupię, kiedy następnym razem wybiorę się do IKEI.