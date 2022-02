Samsung zaprezentował tablety Galaxy Tab S8. Topowy Ultra wymiata

Lutowe wydarzenie Galaxy Unpacked przyniosło nie tylko premierę długo oczekiwanych smartfonów Galaxy S22, ale także serii tabletów Galaxy Tab S8. Na szczególną uwagę zwraca model Galaxy Tab S8 Ultra.

Samsung pokazał trzy modele – Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ oraz Galaxy Tab S8 Ultra. Ten ostatni wyróżnia się ekranem w laptopowych rozmiarach i imponującą specyfikacją.

Cała seria Galaxy Tab S8 korzysta z dołączonego rysika S Pen z Bluetooth. Wszystkie modele zapewniają łączność Wi-Fi 6E (ax) i Bluetooth 5.2, powstały też dodatkowe warianty z 5G. Na obudowach tabletów znajdziemy ponadto gniazda USB 3.2 typu C, wszystkie maja też cztery głośniki stereo AKG z Dolby Atmos.

Nowe tablety Samsunga pracują pod kontrolą Androida 12 z nowym interfejsem One UI Tab 4. Producent obiecuje, że wszystkim urządzeniom serii Galaxy Tab S8 przysługiwały będą aktualizacje do czterech kolejnych wersji Androida oraz aktualizacje bezpieczeństwa przez 5 lat.

System został zoptymalizowany do pracy jak na komputerze, w czym pomagają udoskonalone rozwiązanie Wiele Okien, tryb Samsung DeX, a także udostępnianie chronionych hasłem plików przy pomocy Quick Share.

Serię Galaxy Tab S8 chroni platforma Samsung Knox Vault, która szyfruje dane osobowe, a przechowywane pliki i informacje izoluje od głównego systemu operacyjnego urządzenia. Nowością są też funkcje, które dają możliwość śledzenia, kiedy kamera i mikrofon tabletu są w użyciu i pozwalają natychmiast zablokować dostęp do nich wszystkim aplikacjom, aby zapobiec niechcianemu nagrywaniu.

W nowych tabletach z serii Galaxy Tab S8 wykorzystano komponenty z plastiku pochodzącego z porzuconych sieci rybackich, z wierzchu zastosowano też aluminium.

Galaxy Tab S8 Ultra

Model Ultra ma ekran Super AMOLED o przekątnej aż 14,6 cala i rozdzielczości WQXGA+ (2960 x 1848), co daje zagęszczenie 240 ppi. Obraz odświeżany jest z częstotliwością 120 Hz. W wyświetlacz wtopiony został czytniki linii papilarnych.

Tablet ma tylko 5,5 mm grubości, jego pozostałe wymiary to 208,6 x 326,4 mm. Jak na tak duże urządzenie nie jest też specjalnie ciężki – waży 726 g (w wersji Wi-Fi). Jak podkreśla Samsung, obudowa wykonana jest ze zbrojonego aluminium o odporności na zarysowania o ponad 30% większej i o 40% mniejszej podatności na zginanie niż modele Galaxy Tab S7.

Z przodu, w ekranowym wycięciu, znalazło się miejsce na dwa aparaty 12 Mpix, w tym jeden szerokokątny. Można za ich pomocą prowadzić rozmowy wideo w jakości 4K. Samsung przechwala się, że stworzona przez niego technologia automatycznego kadrowania pozwala zachować ostrość obrazu podczas połączenia, a także odpowiednio kadruje widok, by pokazać na ekranie wszystkich uczestników spotkania. Z tyłu również znalazły się dwa aparaty - 13 MPix AF i szerokokątny 6 MPix z doświetleniem LED.

Sercem tabletu jest chipset Snapdragon 8 Gen 1, któremu towarzyszy w zależności od wersji 8, 12 lub aż 16 GB pamięci RAM. Aplikacje i dane można zapisywać w pamięci o wielkości 128, 256 lub 512 GB, a multimedia na karcie microSD do 1 TB.

Moc do pracy zapewnia potężna bateria 11200 mAh z ładowaniem 45 W.

Do Galaxy Tab S8 Ultra można dokupić dodatkowe etui: Book Cover Keyboard, Book Cover i Protective Standing Cover.

Ceny za Galaxy Tab S8 Ultra zaczynają się od 5299 zł (WiFi 8/128 GB).

Galaxy Tab S8+

Drugi model z nowej serii, Galaxy Tab S8+, też może być wykorzystywany do pracy jak na komputerze – ekran Super AMOLED o przekątnej 12,4 cala i rozdzielczości WQXGA+ (2800 x 1752) z odświeżaniem do 120 Hz powinien zapewnić odpowiedni komfort działania. Wymiary tego modelu to 185,0 x 285,0 x 5,7 mm, a masa od 567 g.

Pracę procesora Snapdragon 8 Gen 1 wspiera 8 GB pamięci RAM, a pamięć wewnętrzna dostępna jest w wariantach 128 i 256 GB, nie zabrakło gniazda microSD do 1 TB.

Tylne aparaty są takie same jak w Ultrze (13 Mpix + 6 Mpix), za to z przodu znalazł się pojedynczy szerokokątny 12 Mpix.

Akumulator w tablecie Galaxy Tab S8+ ma pojemność 10 090 mAh, można go ładować z mocą do 45 W.

Ceny za Galaxy Tab S8+ zaczynają się od 4399 zł (8/128 GB, WiFi).

Galaxy Tab S8

Najprostszy model ma zbliżone możliwości do wersji z plusem, przy czym jego ekran to tym razem matryca LPTS TFT o przekątnej 11 cali, rozdzielczości WQXGA (2560 x 1600), z odświeżaniem 120 Hz. Ważący od 503 g tablet ma wymiary 165,3 x 253,8 x 6,3 mm.

Napędzający urządzenie chipset to również Snapdragon 8 Gen 1. Jedyny dostępny wariant pamięci podstawowego taba to 8 GB + 128 GB, nie zabrakło oczywiście miejsca na microSD 1 TB. Bateria ma pojemność 8000 mAh (ładowanie 45 W).

Galaxy Tab S8 dostępny jest za kwotę od 3499 zł (WiFi).

Do modeli Galaxy Tab S8 i Galaxy Tab S8+ można dokupić dodatkowe etui: Book Cover Keyboard, Book Cover Keyboard Slim, Book Cover, Protective Standing Cover, Note View Cover.

