W Galaxy S22 Samsung wykorzysta plastik z porzuconych sieci rybackich

Porzucone sieci rybackie to jedno z największych zagrożeń dla mórz i oceanów. Samsung postanowił z tym walczyć, wykorzystując tworzywo uzyskane ze starych sieci do konstrukcji smartfonów z serii Galaxy S22.

Samsung pochwalił się, że opracował nowy materiał, do którego produkcji wykorzystywane są stare, porzucone sieci rybackie z plastiku. Producent zapowiedział, że tworzywo z recyklingu trafi do najnowszych smartfonów Galaxy, których premiera zapowiedziana jest na 9 lutego – czyli serii Galaxy S22.

Wykorzystanie plastikowych sieci rybackich to kolejny krok w ekologicznej inicjatywie Samsunga – Galaxy for the Planet. Producent chce minimalizować swój wpływ na środowisko i wspierać zrównoważony styl życia, w którym brane są pod uwagę kwestie ekologii. Koreański gigant już wykorzystuje plastik z recyklingu w ładowarkach czy pilotach TV.

Samsung zapowiada, że tworzywo odzyskane z sieci rybackich nie tylko zostanie użyte w smartfonach Galaxy S22, ale także w przyszłych, różnych seriach telefonów Galaxy. Nie jest jednak jasne, czy z tego tworzywa wykonane zostaną obudowy, wewnętrzne elementy konstrukcyjne czy też akcesoria, jak ładowarki.

Skąd w ogóle taki pomysł? O plastikowych śmieciach w morzach i oceanach najczęściej mówi się w kontekście butelek po wodzie lub torebek dryfujących na powierzchni, jednak to właśnie porzucone sieci rybackie są największym zagrożeniem dla planety. Każdego roku rybacy porzucają w wodzie 640 tysięcy ton starych sieci. Przez dekady przenikają one wody oceanów niczym duchy, łapiąc podmorskie zwierzęta, które w nich giną, a także niszcząc rafy koralowe i naturalne siedliska oceanicznej fauny. Część z nich zanieczyszcza zasoby wody i pożywania dla człowieka.

Samsung zapowiada, że ma dalsze plany na materiały z recyklingu. W przyszłych produktach zamierza redukować jednorazowe wykorzystanie plastiku, a także zwiększyć ponowne wykorzystanie papieru do opakowań.



Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung