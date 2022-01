Samsung Galaxy S22 – znamy europejskie ceny całej serii

Niespiesznie zbliża się premiera flagowej serii smartfonów Samsunga – modeli Galaxy S22. Wiadomo o nich już prawie wszystko, zagadką pozostawały jednak dokładne ceny. Właśnie dowiedzieliśmy się, ile telefony Galaxy S22 będą kosztowały w Europie.

Już wcześniej znane były ceny serii Galaxy S22 w dolarach amerykańskich, które jednak nie do końca dają pewność, co to oznacza dla polskiego użytkownika. Teraz w sieci pojawiły się ceny w euro, a więc znacznie bliższe naszych realiów. Oto one:

Galaxy S22 (8GB RAM + 128GB): 849 euro (3844 zł) ,

, Galaxy S22 (8GB RAM + 256GB): 899 euro (4070 zł) ,

, Galaxy S22+ (8GB RAM + 128GB): 1049 euro (4750 zł) ,

, Galaxy S22+ (8GB RAM + 256GB): 1099 euro (4975 zł) ,

, Galaxy S22 Ultra (8GB RAM + 128GB): 1249 euro (5654 zł) ,

, Galaxy S22 Ultra (12GB RAM + 256GB): 1349 euro (6016 zł) ,

, Galaxy S22 Ultra (12GB RAM + 512GB): 1449 euro (6560 zł).

Jak widać, te kwoty trudno uznać za przystępne, a ci, którzy łudzili się, że Samsung zrewiduje swoją polityką cenową, będą rozczarowani. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się niedobory układów scalonych, które nękały całą branżę, a także spowolnienie powodowane pandemią.

Zobacz: Samsung oficjalnie zaprasza na premierę serii Galaxy S22

Premiera serii Samsung Galaxy S22

Premiera serii Galaxy S22 ma się odbyć w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Producent nie określił dokładnej daty, ale ma to nastąpić 8 lub 9 lutego. Zadebiutuje wówczas podstawowy model Samsung Galaxy S22, jego większy brat Galaxy S22+, a także model, który w najnowszym wydaniu będzie już oficjalnym spadkobiercą serii Galaxy Note – czyli Galaxy S22 Ultra. Telefon ma być wyposażony w piórko S Pen, chowane wewnątrz obudowy telefonu.

Smartfony napędzane będą przez chipsety Exynos 2200 lub – na wybranych rynkach – Snapdragon 8 Gen 1. Należy się też spodziewać ekranów Dynamic AMOLED 2X, łączności 5G, aparatów 50 Mpix (108 Mpix w modelu Ultra). Wszystkim zarządzał będzie Android 12 z One UI 4.1.

Render otwierający pochodzi z serwisu LetsGoDigital.

Zobacz: Samsung Galaxy S22 Ultra – wiemy o nim niemal wszystko

Zobacz: Samsung Exynos 2200 zaprezentowany. Ile wyciąga w benchmarkach?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: LetGoDigital, Samsung

Źródło tekstu: Sammobile