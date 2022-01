Samsung oficjalnie zaprasza na premierę serii Galaxy S22

Samsung opublikował w mediach społecznościowych krótkie wideo zapowiadające nadejście nowych smartfonów z serii Galaxy S22. Pokazano niewiele, ale zgadza się to z dotychczasowymi doniesieniami.

Gotowi wyjść poza granice wyobraźni? Takim hasłem w polskojęzycznej wersji Samsung zapowiada nadejście nowych produktów, zapraszając tym samym na wydarzenie Samsung Unpacked 2022. Koreański producent nie podaje jeszcze daty premiery smartfonów z serii Galaxy S22, więc możemy bazować tylko na pojawiających się do tej pory nieoficjalnych doniesieniach. Wynika z nich, że nowe flagowce Samsunga powinniśmy zobaczyć 8 lub 9 lutego tego roku, czyli już za niecałe 20 dni.

Zobacz: Samsung Galaxy S22 – poznaliśmy ważne daty

Zobacz: Samsung Galaxy S22 z nową datą premiery

Poniżej dołączamy wideo opublikowane przez Samsunga w serwisie YouTube. Widać na nim dwa smartfony różniące się posiadaniem zaokrągleń na rogach lub ich brakiem. Pasuje to do opublikowanych do tej pory renderów i zdjęć. Wynika z nich, że zaokrąglone będą modele Galaxy S22 i Galaxy S22+, natomiast Galaxy S22 Ultra będzie przypominał ostatnie serie smartfonów Galaxy Note, zapożyczając z nich także inne świetne rozwiązanie, rysik S Pen chowany we wnętrzu obudowy.

Samsung obiecuje, że już wkrótce dowiemy się więcej. No to czekamy.

Zobacz: Samsung Galaxy S22 Ultra – wiemy o nim niemal wszystko

Zobacz: Samsung Galaxy S22 – cała seria na wideo

