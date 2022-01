Samsung Galaxy S22 z nową datą premiery

Samsung w przyszłym miesiącu pokaże flagowe smartfony z serii Galaxy S22. Właśnie pojawczyków.iła się nowa data wydarzenia Galaxy Unpacked 2022, podczas którego mamy zobaczyć również nowe tablety Koreańczyków.

W przyszłym miesiącu czeka nie lada gratka dla wszystkich miłośników Samsunga i jego produktów mobilnych. Sam również do nich należę i szczególnie czekam na nowy, topowy model smartfonu, Galaxy S22 Ultra, który może stanowić bardzo dobrego następcę używanego przeze mnie przez długi czas smartfonu Galaxy Note 10+. To przez kanciasty kształt nadchodzącego urządzenia oraz wyposażenia go w rysik S Pen chowany wewnątrz obudowy.

Podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 2022 zobaczymy również dwa mniejsze i tańsze smartfony z serii, Galaxy S22 oraz Galaxy S22+. Z dotychczasowych doniesień wynika, że urządzenia te będą wizualnie niemal identyczne, jak odpowiednio Galaxy S21 i Galaxy S21+. Główną różnicą ma być błyszczący tylny panel zamiast matowego, co osobiście uważam za wadę nowych flagowców.

W modelu Galaxy S22 Ultra ma zadebiutować nowy panel AMOLED LTPO, obsługujący odświeżanie od 1 do 120 Hz i chroniony niezaprezentowanym jeszcze szkłem Corning Gorilla Glass Victus+. A za zasilanie urządzenie będzie odpowiadać akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 45 W i bezprzewodowym 15 W.

Galaxy Unpacked 2022

Dotychczas opieraliśmy się na doniesieniach koreańskich mediów, które twierdziły, że premiera serii Galaxy S22 odbędzie się 8 lutego 2022 roku. Taką datę podobno podał im przedstawiciel firmy Samsung. Znany typer Ice Universe opublikował na Weibo.com nieco inną datę premiery, o dzień późniejszą – 9 lutego 2022 roku. Wydarzenie Galaxy Unpacked 2022 ma się według niego rozpocząć o godzinie 23:00 chińskiego czasu. Czy tak będzie w rzeczywistości, dowiemy się już za około 20 dni.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, Samsung podczas tego samego wydarzenia zaprezentuje również nowe tablety z serii Galaxy Tab S8.

