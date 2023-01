Najlepszy telefon 2022 - przyznaliśmy Gorące Telefony!

Jaki jest najlepszy telefon 2022 roku? Które marki okazały się tegorocznymi zwycięzcami, a którym szczęście dopisało nieco mniej? My już wiemy, a teraz po gorącej debacie dzielimy się z Wami naszymi typami. Oto ranking 10 najgorętszych smartfonów 2022 roku według redakcji TELEPOLIS.PL. Teraz czekamy na Wasze głosy!

W 2022 roku rynek smartfonów wyraźnie zwolnił

To nie był rok wodotrysków na rynku smartfonów. Pocovidowa stagnacja w Azji trwa w najlepsze, a galopująca inflacja i osłabienie złotówki w stosunku do dolara sprawiły, że obecne modele zamiast tanieć, po wakacjach nagle wypadały nam z rankingów, ze względu na zbyt wysoką cenę. Już w październiku pisaliśmy, że tak słabej sprzedaży telefonów nie było od 2014 roku.

W zależności od firmy analitycznej, mowa jest o spadkach o 7,6 do nawet 12% rok do roku. Wśród wielkiej piątki tracą wszyscy, za wyjątkiem Apple’a. W IV kwartale przewaga amerykańskiego producenta prawdopodobnie jeszcze bardziej się wzmocniła - to co roku najlepszy kwartał u Apple’a. Ale nawet i u niego są nieustanne problemy z łańcuchami dostaw - po ostatnich zamieszkach w Foxconnie mówiło się o brakujących 6 mln sztuk iPhone’ów 14 Pro i Pro Max.

Paradoksalnie jednak, pomimo spadku liczby sprzedanych urządzeń, średnia cena telefonów, które kupiliśmy w 2022 roku wzrosła o aż 10% rok do roku (3Q2022). Counterpoint argumentuje, że to efekt większej odporności segmentu premium na niepewność gospodarczą i olbrzymi udział urządzeń 5G. Te ostatnie stanowiły pod koniec 2022 roku aż 46% sprzedawanych telefonów i przyniosły producentom imponujące 80% przychodów.

Najlepsze telefony nie dla Polaków

Najlepsze sprzętowo smartfony 2022 roku trafiły do sprzedaży wyłącznie w Azji. To tam pojawił się smukły Xiaomi Mix Fold 2 czy wyposażony w calową matrycę aparatu Xiaomi 12S Ultra, tam też zadebiutował w ostatnich dniach kompaktowy składak Oppo Find N2, następca również niedostępnego w Polsce Find N1. Wróciły też opóźnienia premier europejskich w stosunku do chińskich... w tym nawet o całą generację.

Galopujący jeszcze rok wcześniej realme, w 2022 roku wyraźnie wyhamował. Potencjalny lider średniego segmentu praktycznie zniknął z mediów, tak jakby zapomniał o polskim rynku, a jeszcze rok wcześniej zapowiadał się tak dobrze. U Oppo jest stabilnie i innowacyjnie, ale tylko w Chinach. Bardzo pozytywnie zaskakuje jakością vivo, należący do tej samej grupy kapitałowej co realme i Oppo. Teraz to właśnie vivo można nazwać hipsterską marką BBK, niejako to właśnie ta marka przejęła rolę OnePlusa (też ta sama grupa).

Bez specjalnych wodotrysków, acz skutecznie swoją rolę podkreśliła Motorola. Jesienne premiery okazały się niemal kopią tego co zaprezentowało Xiaomi, tylko Motorola zrobiła to lepiej. U Motoroli nie była to tylko topowa specyfikacja, ale też styl. Firma uderzyła w wibracje indywidualistów i skierowała swoją uwagę w stronę trendów mody. Trwająca aktualnie współpraca z Pantone doskonale odzwierciedla plan firmy. Telefony mają być dopasowane do użytkownika, a nie odwrotnie i mają być elementem ubioru.

Z kolei Huawei, po niezależnych od niego utrudnieniach zdaje się wracać na dawną ścieżkę. O ile on sam musi specjalnymi sposobami zapewniać dostęp do pełni usług (GSpace daje dostęp do usług Google’a), o tyle już wydzielony Honor nie ma amerykańskich sankcji, a współpraca z francuskim Wiko daje nadzieję na powrót na polski rynek obiektywnie najlepszych telefonów, bez ograniczeń programowych.

O Samsungu można powiedzieć wiele, albo i nic, a i tak sobie poradzi. Wydaje nam się, że słuszną decyzją było połączenie serii Note ze z pozoru mniej biznesowymi S-kami. W ocenie autora wstępu do tekstu (naczelnik LuiN) to właśnie Galaxy S22 Ultra jest najpotężniejszym telefonem roku. Ale już gdy dojdą emocje i indywidualne preferencje, wybór nie musi być wcale taki oczywisty. Nasi redaktorzy w nieprzymuszony, indywidualny sposób oceniali poszczególne smartfonowe premiery i trzeba przyznać, że nasze top10 2022 roku jest zaskakujące. Absolutnie nie zależało nam na tym, by w rankingu byli wszyscy producenci - są dokładnie te modele, na które głosowali spece z naszej ekipy. Bez koloryzowania i kombinowania.



