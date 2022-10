Spada sprzedaż smartfonów. Tak źle nie było od 2014 roku

Miliony trzeci kwartał 2022 roku był dla rynku smartfonów najgorszym trzecim kwartałem od 2014 roku. Na sprzedaż tych urządzeń wpływa niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza na świecie.

Większość głównych dostawców nadal doświadczała rocznych spadków dostaw w trzecim kwartale 2022 roku. Eskalująca wojna Rosji w Ukrainie, utrzymująca się nieufność polityczna między Chinami i USA oraz napięcia, rosnąca presja inflacyjna w różnych regionach, rosnący strach przed recesją i osłabienie walut narodowych spowodowały dalsze w nastrojach konsumentów, uderzając w już osłabiony popyt. Przyczynia się to również do powolnego, ale utrzymującego się wydłużenia cykli wymiany smartfonów, ponieważ smartfony stają się bardziej trwałe, a postęp technologiczny zwalnia. Towarzyszy to spadkowi sprzedaży smartfonów ze średniej i niższej półki, a w mniejszym stopniu się do tego przyczynia, nawet jeśli segment premium lepiej znosi burzę gospodarczą. W rezultacie, dzięki wcześniejszej premierze najnowszej serii iPhone'ów w tym roku, Apple stał się jedynym dostawcą smartfonów z TOP5, który osiągnął roczny wzrost sprzedaży w tym kwartale.

– powiedział Harmeet Singh Walia, starszy analityk w Counterpoint

Rynek smartfonów w 3Q2022 wg Counterpoint

Z danych zebranych przez firmę Counterpoint Research wynika, że w trzecim kwartale 2022 roku na światowe rynki trafiło 301 mln smartfonów. To o 12% mniej niż rok wcześniej, choć minimalnie więcej niż w drugim kwartale. Z grona dostawców mieszczących się w TOP5 jedynie Apple zanotował wzrost dostaw w ujęciu rocznym. Największe spadki zaliczyły marki Vivo i Oppo (-23% rok do roku). Natomiast liderem rynku pozostał Samsung, który dostarczył na rynek 64 mln smartfonów (-8% rok do roku).

Rynek smartfonów w 3Q2022 wg Omdia

Podobne jakościowo informacje, a częściowo także ilościowo, przekazała firma Omdia. Według niej na globalny rynek smartfonów trafiło w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień 2022 roku 301,2 mln smartfonów. To o 7,6% mniej niż rok wcześniej i o 2,5% więcej niż kwartał wcześniej. Liderem rynku był Samsung (64,1 mln, -7,4% rok do roku), a TOP 10 zamyka Huawei (8,6 mln, +48,3%).

M-ce Dostawca 3Q2022 2Q2022 3Q2021 Zmiana

kwartalna Zmiana

roczna Dostawy Udział Dostawy Udział Dostawy Udział 1 Samsung 64,1 mln 21% 62,2 mln 21% 69,2 mln 21% +3,0% -7,4% 2 Apple 52,2 mln 17% 48,9 mln 17% 50,9 mln 16% +6,7% +2,6% 3 Xiaomi 40,5 mln 13% 39,4 mln 13% 45,6 mln 14% +2,8% -11,2% 4 Oppo Group 29,1 mln 10% 27,9 mln 9% 35,9 mln 11% +4,3% -18,9% 5 vivo 25,3 mln 8% 24,8 mln 8% 32,6 mln 10% +2,0% -22,4% 6 Transsion 15,1 mln 5% 17,7 mln 6% 19,3 mln 6% -14,7% -21,7% 7 Honor 14,2 mln 5% 15,1 mln 5% 14,5 mln 4% -6,0% -2,1% 8 Realme 13,6 mln 5% 13,4 mln 5% 15,4 mln 5% +1,5% -11,7% 9 Motorola 11,4 mln 4% 12,7 mln 4% 12,3 mln 4% -10,3% -7,3% 10 Huawei 8,6 mln 3% 6,4 mln 2% 5,8 mln 2% +34,4% +48,3% Inni 27,1 mln 9% 25,2 mln 9% 24,6 mln 8% +7,2% +10,1% Razem 301,2 mln 100% 293,8 mln 100% 326,1 mln 100% +2,5% -7,6%



Rynek smartfonów w 3Q2022 wg IDC

Według firmy IDC w trzecim kwartale 2022 roku na rynek trafiło 301,9 mln smartfonów. To o 9,7% mniej niż rok wcześniej. W tym zestawieniu również Apple jest jedynym dostawcą z TOP5, który osiągnął wzrost w ujęciu rocznym. Nie zmienia to oczywiście faktu, że liderem rynku pozostał Samsung (64 mln smartfonów, -7,8% rok do roku).

Dostawca 3Q2022 3Q2021 Zmiana

rok do roku Dostawy Udział Dostawy Udział Samsung 64,0 mln 21,2% 69,5 mln 20,8% -7,8% Apple 51,9 mln 17,2% 51,1 mln 15,3% +1,6% Xiaomi 40,5 mln 13,4% 44,3 mln 13,3% -8,6% Vivo 25,9 mln 8,6% 33,3 mln 10,0% -22,1% Oppo 25,8 mln 8,6% 33,2 mln 9,9% -22,3% Inni 93,6 mln 31,0% 102,7 mln 30,7% -8,8% Razem 301,9 mln 100% 334,2 mln 100% -9,7%





Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Counterpoint

Źródło tekstu: Counterpoint, Omdia, IDC