Facebook po 3Q2022. Imperium Zuckerberga zarabia coraz mniej

Firma Meta (właściciel między innymi Facebooka) zaprezentowała wyniki finansowe za 3 kwartał 2022 roku. To nie był dobry okres dla społecznościowego giganta i dla Marka Zuckerberga.

Nasza społeczność wciąż się rozwija i jestem zadowolony z silnego zaangażowania, które obserwujemy dzięki postępom w naszym silniku odkrywania i produktach takich jak Reels. Podczas gdy stoimy w obliczu krótkoterminowych wyzwań związanych z przychodami, istnieją fundamenty powrotu do silniejszego wzrostu przychodów. Zbliżamy się do 2023 roku, koncentrując się na priorytetach i wydajności, które pomogą nam poruszać się w obecnym środowisku i stworzyć jeszcze silniejszą firmę.

– powiedział Mark Zuckerberg, założyciel i dyrektor generalny Meta

Zobacz: Facebook stworzył AI. Nie uwierzysz, co potrafi

Zobacz: Meta i Zuckerberg to terroryści. Według Rosji

W trzecim kwartale 2022 roku firma Meta wypracowała przychód w wysokości 27,714 mld dolarów. To o 4% mniej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny za ten okres wyniósł 5,664 mld dolarów, czyli aż o 46% mniej niż w 3Q2021. Z kolei zysk netto spadł aż o 52% w ujęciu rocznym, do 4,395 mld dolarów. Zysk na akcję spadł z 3,22 dolara do 1,64 dolara, czyli o 49%.

W minionym kwartale serwisy firmy Meta wyświetliły o 17% więcej reklam niż rok wcześniej, jednak równocześnie średnia cena za reklamę spadła o 18%.

Wszystkie sługi firmy Meta miały we wrześniu średnio 2,93 mld użytkowników dziennie, o 4% więcej niż rok wcześniej. Wartość miesięczna to 3,71 mld użytkowników, również o 4% więcej w ujęciu rocznym. Sam Facebook miał 1,98 mld użytkowników dziennie i 2,96 mld użytkowników w ciągu miesiąca. To odpowiednio o 3% i 2% więcej niż rok wcześniej.

Na dzień 30 września 2022 roku firma Zuckerberga zatrudniała 87314 osób. To aż o 28% więcej niż na koniec trzeciego kwartału 2021 roku.

Zobacz: Samsung po 3Q2022: rekordowy przychód, mniejszy zysk

Zobacz: Google chwali się wynikami finansowymi. Gigant zwalnia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Meta