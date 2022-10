Meta i Zuckerberg to terroryści. Według Rosji

Rosja uznała, że firma Meta jest organizacją terrorystyczną i ekstremistyczną. To za dopuszczanie na Facebooku i Instagramie postów wzywających do przemocy wobec rosyjskiego wojska.

Prokuratura Generalna Rosji złożyła w ubiegłym tygodniu wniosek o uznanie firmy Meta oraz jej szefa Marka Zuckerberga za terrorystów. Stało się to po tym, jak społecznościowy gigant pozwolił na pozostawienie na Facebooku i Instagramie kilku postów, które wzywały do przemocy wobec rosyjskiego wojska w Ukrainie. Moskiewski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i uznał firmę Meta za winną ekstremistycznej działalności przeciwko Federacji Rosyjskiej.

Współoskarżonym w sprawie był Mark Zuckerberg, który już wcześniej znalazł się na liście osób, którym rosyjski MSZ zabronił wjazdu do tego kraju.

Efektem decyzji sądu jest zakaz korzystania z usług firmy Meta przez rosyjskich urzędników czy członków władz tego kraju. Dotyczy to między innymi Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Zakaz ten nie został wszedł jeszcze w życie, ale może to nastąpić w każdej chwili, w zależności od woli rosyjskiego rządu.

W oficjalnym oświadczeniu Rosfinmonitoring (rosyjska agencja monitorująca finanse) poinformował, że Meta była stronnicza wobec krajów zachodnich w relacjach z kryzysu ukraińsko-rosyjskiego. Firma Marka Zuckerberga została również oskarżona o dyskryminowanie rosyjskich serwisów informacyjnych oraz ograniczanie dostępu użytkowników do takich serwisów, jak Sputnik i Russia Today.

Mimo że Rosja zakazała korzystania z serwisów firmy Meta (Facebook, Instagram i WhatsApp), użytkownicy mogą nadal mieć do nich dostęp za pośrednictwem VPN-a. Grozi im jednak za to surowa kara ze strony rosyjskich władz.

