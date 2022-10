Facebook ostrzega przed złośliwymi aplikacjami. Jest ich ponad 400

Firma Meta, właściciel Facebooka, zidentyfikowała w tym roku ponad 400 złośliwych aplikacji z systemem Android oraz iOS. Atakują one ludzi w Internecie, by ukraść ich dane logowania do portalu społecznościowego Marka Zuckerberga.

Firma Meta opublikowała listę ponad 400 złośliwych aplikacji na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS. Celem ich działania jest kradzież danych logowania do Facebooka i naruszenie kont użytkowników tego serwisu społecznościowego. Aby nakłonić ich do pobrania tych aplikacji, ich twórcy umieścili je w sklepach Google Play i App Store pod fałszywymi nazwami. Złośliwe oprogramowanie podszywało się pod edytory zdjęć, gry, usługi VPN, aplikacje biznesowe i inne narzędzia.

Na liście, która jest dostępna pod tym adresem, dominują aplikacje do edycji zdjęć. Następne pod względem popularności są narzędzia biznesowe oraz aplikacje do obsługi telefonów. Gdy użytkownik zainstaluje jedną z wykrytych aplikacji, może ona go poprosić o pozwolenie na zalogowanie się za pomocą Facebooka. To na ogół warunek konieczny, by skorzystać z reklamowanych funkcji aplikacji. Wprowadzone dane uwierzytelniające do Facebooka trafiają w ten sposób do oszustów.

Zmień hasło i włącz autoryzację dwuskładnikową

Jeśli zdarzyło Ci się korzystać z którejkolwiek aplikacji widniejącej na podlinkowanej wyżej liście, zmień hasło do Facebooka. Przed przykrymi "niespodziankami" może też Cię uchronić włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego, jeśli jeszcze z niego nie korzystasz. Dobrze jest też włączyć alerty logowania, aby otrzymywać powiadomienia w sytuacji, gdy ktoś spróbuje uzyskać dostęp do Twojego konta.

Meta zapewnia, że zgłosiła wszystkie znalezione złośliwe aplikacje firmom Apple i Google. W wyniku tych działań zostały one usunięte z obu sklepów z aplikacjami przed opublikowaniem raportu. To kolejny przykład na to, że sklepy Google Play oraz App Store wciąż są zaśmiecone aplikacjami, które nigdy nie powinny tam trafić.

Zobacz: Nowości na TikToku. Użytkownicy właśnie tego potrzebowali

Zobacz: WhatsApp? Wywal to i zainstaluj coś porządnego

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Meta

Źródło tekstu: Meta