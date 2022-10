WhatsApp? Wywal to i zainstaluj coś porządnego

Przypomnijmy, na początku października internet obiegła informacja o dwóch poważnych lukach w WhatsAppie, CVE-2022-36934 oraz CVE-2022-27492, w wyniku których spreparowany plik wideo pozwalał wykonać dowolny kod. Obydwie podatności zostały już załatane, ale, jak to mawiają, w sieci nic nie ginie.

Zamieszanie postanowiła wykorzystać konkurencja, a konkretniej założyciel Telegramu, Paweł Durow. W opublikowanej na swym blogu notce biznesmen nie zostawia na zielonym komunikatorze suchej nitki.

Durow, powołując się na własne źródła informacji, twierdzi, że rzeczoną podatność zidentyfikowano już w 2017 roku. Co jednak najistotniejsze, jak sugeruje, twórcy WhatsAppa cały czas mieli pełną świadomość problemu. Z reakcją mieli wstrzymywać się na skutek nacisków politycznych, celowo pozostawiając w kodzie furtkę dla służb i innych organizacji rządowych.

Nie zachęcam ludzi do przejścia na Telegram. Z widownią 700 milionów aktywnych użytkowników i 2 milionami subskrybentów dziennie Telegram nie potrzebuje żadnej dodatkowej promocji. Możesz używać dowolnej aplikacji do przesyłania wiadomości, ale trzymaj się z dala od WhatsApp – jest to narzędzie do nadzoru od 13 lat