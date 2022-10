Google chwali się wynikami finansowymi. Gigant zwalnia

Alphabet (właściciel Google'a) opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał roku kalendarzowego 2022. Wzrosty są, ale wyraźnie mniejsze niż wcześniej.

W trzecim kwartale 2022 roku firma Alphabet osiągnęła przychód w wysokości 69,092 mld dolarów. To o 6,1% więcej niż rok wcześniej. Wzrost zatem jest, ale jest on mniejszy niż w poprzednich kwartałach. Na przykład jeszcze pół roku wcześniej wzrost całkowitego przychodu przekroczył 20%. Zysk netto osiągnął wartość 13,910 mld dolarów, czyli aż o 26,5% mniej niż w 3Q2021. Na koniec minionego kwartału Alphabet miał 186779 pracowników, o 24,5% więcej niż rok wcześniej (150028).

Na czym zarabia Alphabet?

Najważniejszą i przynoszącą najwięcej pieniędzy częścią koncernu Alphabet jest Google. Usługi Google przyniosły przychód w wysokości 61,377 mld dolarów (+2,5% rok do roku), z czego reklamy zarobiły 54,482 mld dolarów (+2,5%). Warto w tym miejscu odnotować, że mniejszy przychód dały reklamy na YouTube (spadek z 7,205 mld USD do 7,071 mld USD) oraz sieć reklamowa Google *spadek z 7,999 mld USD do 7,872 mld USD). Przychód wypracowany przez Google Cloud wyniósł 6,868 mld dolarów, o 37,6% więcej niż rok wcześniej. Co ciekawe, chmura Google miała ujemny zysk operacyjny, czyli przyniosła gigantowi stratę.

Największy przychód Alphabet osiągnął na rodzimym rynku, czyli w Stanach Zjednoczonych Ameryki. To 33,372 mld dolarów, o 11,9% więcej niż w trzecim kwartale 2021 roku. Na drugim miejscu znalazł się region EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), w którym przychód osiągnął 19,450 mld dolarów (-2,0% rok do roku).

Źródło zdjęć: Benny Marty / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Alphabet