Google ma problem. Musi zapłacić kolejną karę

Google musi zapłacić kolejną karę. Indyjskie władze uznały, że gigant nadużywa swojej pozycji, narzucając nieuczciwe warunki producentom smartfonów z Androidem.

Kiedy jesteś właścicielem najpopularniejszego na świecie systemu operacyjnego dla urządzeń mobilnych, trudno się dziwić, że ludzie zarzucają ci monopol. Szczególnie, kiedy rzeczywiście monopolistą jesteś i chętnie ze swojej dominującej pozycji korzystasz. Ostatnio jednak zarzuty wobec Google coraz częściej przybierają formę nie tyle złorzeczenia na internetowych forach, co zainteresowania państwowych władz i wszelkiej maści urzędów antymonopolowych.

Google zapłaci ponad 160 milionów dolarów

Do listy krajów, które wytoczyły przeciwko gigantowi z Mountain View ciężkie działa, dołączyły właśnie Indie. Tamtejszy odpowiednik UOKiK nałożył na Google karę w wysokości 162 milionów dolarów (blisko 790 milionów złotych) za wymuszanie na producentach smartfonów z Androidem niekorzystnych warunków współpracy.

Chodzi tutaj przede wszystkim o zmuszanie ich do preinstalowania na smartfonach pakietu aplikacji przygotowanych przez Google, takich jak Chrome, Mapy czy Arkusze (i wiele innych) oraz eksponowania go na ekranie głównym urządzenia. Ma to dawać gigantowi nieuczciwą przewagę zarówno nad alternatywnymi programami przygotowanymi przez producentów smartfonów, jak i tymi dostępnymi w Sklepie Play.

Ponadto urząd zarzucił Google, że ten utrudnia producentom sprzedawanie urządzeń wykorzystujących alternatywne wersje systemu Android. Ma to prowadzić do dalszego zabetonowania rynku i umacniania pozycji giganta z Mountain View.

Koniec z aplikacjami Google na każdym telefonie

Co ciekawe, w decyzji urzędu obok wysokiej kary znalazł się także szereg nakazów. Na jej mocy Google nie będzie mógł wymuszać na producentach smartfonów sprzedawanych w Indiach preinstalowania własnego pakietu aplikacji ani zabraniać dystrybuowania aplikacji firm trzecich za pośrednictwem sklepów innych niż Sklep Play.

Warto podkreślić, że nie tylko Indie mają zastrzeżenia do stosowanych przez Google praktyk monopolistycznych. Z analogicznymi zarzutami gigant z Mountain View spotkał się m.in. w Unii Europejskiej oraz Korei Południowej. Tam także skończyło się na wysokich karach finansowych.

