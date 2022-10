Google Chrome zadecydował. Miliony użytkowników na lodzie

Google za chwilę porzuca wsparcie dla przeglądarki Chrome na systemach operacyjnych Windows 7 oraz 8.1.

Korzystasz z przeglądarki Chrome, ale masz system operacyjny Windows 7 albo Windows 8.1? No to za chwilę będziesz miał problem, bo Google porzuca wsparcie dla swojego programu w tych dwóch wersjach okienek. Zostało niewiele czasu na przesiadkę na Windowsa 10 lub 11.

Chrome nie dla Windows 7 i 8.1

Informacja pochodzi bezpośrednio od Google'a. Firma w lutym 2023 roku oficjalnie przestanie wspierać przeglądarkę Chrome w wersji na Windows 7 oraz 8.1.

Wraz z premierą Chrome 110 (wstępnie zaplanowaną na 7 lutego 2023 r.) oficjalnie zakończymy obsługę systemów Windows 7 i Windows 8.1. Aby nadal otrzymywać kolejne wersje Chrome, musisz upewnić się, że na urządzeniu działa system Windows 10 lub nowszy.

- czytamy w komunikacie Google.

Według statystyk Statcounter GlobalStats z systemu Windows 7 wciąż korzysta ponad 10 proc. użytkowników PC-tów. Windows 8.1 to zaledwie 2,7 proc. użytkowników. Jednak razem daje to już mniej więcej 13 proc. osób, z których część prawdopodobnie korzystała z Chrome'a, bo to przecież zdecydowanie najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie. To już spory odsetek użytkowników, którzy będą musieli przesiąść się na nowsze oprogramowanie.

Koniec wsparcia oznacza, że po lutym 2023 roku przestaną być wydawane jakiekolwiek aktualizacje dla Chrome'a w wersji na Windows 7 oraz 8.1. Starsze wersje programu nadal będą działać, ale nie otrzymają nowych funkcji czy poprawek bezpieczeństwa.

Zobacz: Zapnij pasy. Google Chrome kończy z blokowaniem reklam

Zobacz: Google Chrome z krytyczną dla prywatności zmianą. Podano datę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Evan Lorne / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer