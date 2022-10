Apple potwierdza: iPhone przejdzie na USB-C

Firma Apple oficjalnie potwierdziła, że dostosuje się do nowego prawa w Unii Europejskiej. Chodzi o ładowanie smartfonów przez gniazdo USB-C, którego iPhone'y nie mają.

Władze Unii Europejskie zadecydowały, że wszystkie telefony komórkowe sprzedawane w krajach członkowskich do końca 2024 roku będą musiały zostać wyposażone w port ładowania USB typu C. O ile zdecydowana większość smartfonów z Androidem już teraz spełnia to wymaganie, o tyle Apple wciąż wyposaża swoje iPhone'y w złącze Lightning.

Nowe prawo unijne oczywiście obejmie również giganta z Cupertino. W rozmowie z The Wall Street Journal szef marketingu Apple'a Greg Joswiak powiedział, że amerykańska firma zastąpi port Lightning złączem USB-C w przyszłych iPhone'ach, jednak nie sprecyzował, kiedy to nastąpi. Niektóre źródła podają, że stanie się to już w przyszłym roku, gdy zostanie zaprezentowana seria iPhone 15, jednak równie dobrze mogą to być iPhone'y 16, które powinny trafić na rynek w 2024 roku.

Nie mamy wyboru, tak jak robimy to na całym świecie, jak tylko przestrzegać lokalnych przepisów.

– powiedział Greg Joswiak

Przedstawiciel firmy Apple nie powiedział, czy wszystkie iPhone'y w przyszłości otrzymają port USB-C, czy tylko te przeznaczone na rynek europejski. Wspomniał jednak, że nakazowe prawo Unii Europejskiej nie jest dobre ani dla środowiska, ani dla klientów Apple'a. Szef marketingu giganta uważa, że przejście na USB-C spowoduje wzrost ilości elektrośmieci, ponieważ użytkownicy (przede wszystkim iPhone'ów) będą zmuszani do kupienia nowych ładowarek i wyrzucenia starych, wciąż sprawnych.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że z gniazda USB-C do ładowania korzystają już nowe iPady.

