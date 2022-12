Rynek smartfonów się kurczy, ale Apple zarabia coraz więcej

W trzecim kwartale 2022 roku na globalny rynek trafiło o 12% mniej smartfonów niż rok wcześniej, ale wygenerowany przez nie przychód skurczył się tylko o 3%. Firma Apple zarobiła jednak na iPhone'ach o 10% więcej niż w 3Q2021, zwiększając swój udział w łącznym przychodzie ze sprzedaży smartfonów.

Counterpoint Market Monitor Service przeprowadził badanie, z którego wynika, że przychody globalnego rynku telefonów komórkowych spadły o 3% rok do roku w trzecim kwartale 2022 roku, osiągając wartość nieco powyżej 100 mld dolarów. Jednocześnie średnia cena sprzedaży (ASP) wzrosła o 10% w ujęciu rocznym, co było możliwe dzięki większej odporności segmentu smartfonów premium na niepewność gospodarczą. Do wzrostu przyczyniły się również urządzenia 5G, stanowiących 46% rynku, które kosztują średnio pięć razy więcej niż przeciętny telefon inny niż 5G.

Przy ponad 80 miliardach dolarów udział w przychodach telefonów 5G osiągnął rekordowy poziom 80% globalnych przychodów z telefonów, w porównaniu z 69% w trzecim kwartale ubiegłego roku. W tym samym okresie udział w przychodach telefonów LTE spadł o 10% do 19 miliardów dolarów. To przejście z 4G na 5G było prowadzone przez Apple'a, który sam zbiera ponad połowę wszystkich przychodów 5G, ponieważ ponad 95% jego telefonów obsługuje 5G. Apple odnotował 10% wzrost przychodów r/r i 7% wzrost ASP r/r w 3Q2022, przyczyniając się do ogólnego wzrostu globalnego ASP telefonów. Dzieje się tak częściowo dzięki premierze serii iPhone 14, a także modelom Pro, zwłaszcza z poprzedniej generacji, które dobrze sobie radzą.

Samsung to drugi pod względem wielkości przychodów producent smartfonów. W jego przypadku wzrost średniej ceny wyniósł 2% rok do roku. W tym samym czasie Koreańczycy podwoili dostawy urządzeń z serii Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold, a także osiągnęli 27% wzrostu przychodów ze smartfonów 5G. Jednocześnie uwaga nabywców przesunęła się z serii Galaxy S22 na "składaki", przez co sumaryczne przychody Samsunga ze smartfonów spadły o 4% w ujęciu rocznym.

Przychody Xiaomi ze sprzedaży smartfonów wrosły o 4% rok do roku, przy czym znaczna część przychodów pochodziła z urządzeń z niskiej i średniej półki cenowej. Udział dostaw smartfonów kosztujących ponad 300 dolarów spadł o niemal 1,5%. Średnia cena smartfonu Xiaomi wyniosła w 3Q2022 205 dolarów, o 14% więcej niż rok wcześniej. Jest to zasługa wzrostu w segmencie urządzeń kosztujących między 200 i 299 dolarów.

Przychody ze sprzedaży smartfonów firm Oppo i Vivo spadły odpowiednio o 27% i 43% rok do roku. To przede wszystkim z powodu mniejszych dostaw w Chinach.

