Amerykanie wolą iPhone'y 14 od składanych Samsungów

Trzeci kwartał 2022 roku okazał się rekordowy dla globalnego rynku składanych smartfonów. W ostatnim kwartale roku może być znacznie gorzej, bo Amerykanie wolą iPhone'y 14 od składanych modeli Samsunga.

Rynek składanych smartfonów mocno urósł w trzecim kwartale 2022 roku, gdy wielkość dostaw tego typu urządzeń przekroczyła 6 milionów sztuk. Liderem rynku był Samsung, który dostarczył na sklepowe półki 5,2 mln Foldów i Flipów (85% wszystkich "składaków"). Koreański producent stracił jednak swój impet w czwartym kwartale kończącego się wkrótce roku.

Jak przewiduje serwis DSCC, dostawy składanych Samsungów spadną o 50% kwartał do kwartału i 36% rok do roku, do 2,6 mln sztuk. Dalsze spadki są oczekiwane w przyszłym roku. Oczekuje się, że udział Samsunga na rynku składanych smartfonów spadnie do 82% w 4Q2022. W całym kwartale ma się sprzedać łacznie około 3,2 mln składanych smartfonów wszystkich producentów, czyli o 48% mniej niż kwartał wcześniej i o 25% mniej niż rok wcześniej.

Winne iPhone'y 14

Jeśli spojrzymy na rynek składanych smartfonów w poszczególnych regionach, stanie się całkiem jasne, że za problemy Samsunga ze "składakami" odpowiada rynek amerykański oraz wprowadzone do sprzedaży smartfony z serii iPhone 14, w szczególności w wersjach Pro. W trzecim kwartale 2022 roku Samsung dostarczył do USA 29% swoich składanych smartfonów. Z danych DSCC wynika, że w czwartym kwartale będzie to już tylko 7%.

Na poniższym wykresie można zobaczyć, jak wyglądała udział poszczególnych rynków w sprzedaży Samsunga Galaxy Z Flip4, czyli najpopularniejszego składanego smartfonu Koreańczyków.

Szacuje się, że Samsung w całym 2022 roku dostarczy na światowe rynki 10,1 mln składanych smartfonów. To o 46% więcej niż w 2021 roku i znacznie poniżej wcześniejszych oczekiwań (12,3 mln sztuk, +77% rok do roku). Cały globalny rynek składanych smartfonów ma osiągnąć wielkość 13 mln sztuk, o 64% więcej niż rok wcześniej. W tym przypadku również oczekiwano większego wzrostu (15 mln sztuk, +94%).

Podczas gdy rynek składanych urządzeń utknął w martwym punkcie w czwartym kwartale 2022 roku, częściowo ze względu na spowolnienie spowodowane premierą iPhone'a 14, a także słabą światową gospodarkę, nadal jest bardzo jasnym punktem dla rynków smartfonów i wyświetlaczy, które osiągają nowe szczyty i zyskują udziały. Ponadto obserwujemy nowych uczestników, takich jak Google, oraz obecnych uczestników, którzy wprowadzają na rynek więcej urządzeń, takich jak Oppo Find N2 i Find N2 Flip, co powinno zwiększyć konkurencję, dać konsumentom większy wybór i obniżyć ceny. W rezultacie zaobserwujemy wzrost o 33% w 2023 roku do 17 mln sztuk. Oczekuje się, że udział Samsunga spadnie z 88% w 2021 roku do 78% w 2022 roku i 72% w 2023 roku. udział sześciu różnych marek smartfonów wyniesie co najmniej 3%, a 10 marek będzie dostarczać urządzenia składane w 2023 roku, w tym nowy uczestnik z Chin. Z drugiej strony oczekuje się, że dział paneli firmy Samsung, Samsung Display, zwiększy udział w 2023 roku, ponieważ inne marki w coraz większym stopniu polegają na dziale paneli firmy Samsung, zwiększając udział z 83% w 2022 roku do 88% w 2023 roku. BOE jest kolejnym dostawcą, a jego udział może spaść z 12% do 10%.

– powiedział Ross Young, CEO DSCC

