Co trzeci smartfon z Androidem to Samsung

Samsung zdominował rynek smartfonów w tym miesiącu. Według danych AppBrain, co trzecie tego typu urządzenie z Androidem należy do ekosystemu Galaxy.

Szacuje się, ze na całym świecie jest obecnie 2,8 mld aktywnych użytkowników telefonów z Androidem. 7,4% tych urządzeń to modele Samsung Galaxy, przynajmniej tak wynika z raportu sportslens.com.

Listopad pod znakiem Samsunga

Jeśli chodzi o wygląd rynku smartfonów w tym miesiącu (listopad 2022), jego obraz przedstawiają dane serwisu AppBrain. Wynika z nich, że mniej więcej co trzeci smartfon (34,6%) to urządzenie marki Samsung Galaxy. To ponad dwa razy więcej niż w przypadku zajmującego drugie miejsce Xiaomi (14,3%). Podium zamyka Oppo (10,3%).



Według danych AppBrain najpopularniejszym smartfonem Samsunga z Androidem był model Galaxy A12 z 2,1% udziałem w rynku na dzień 15 listopada 2022 roku. Na podium znalazły się też smartfony Samsung Galaxy A21s i Galaxy A10s. Dominują więc urządzenia tanie.

iOS ma się coraz lepiej

Dane zebrane przez serwis Statcouner pokazują, że Android ma obecnie 71,3% udziału w globalnym rynku mobilnych systemów operacyjnych, o 0,2 p.% więcej niż rok wcześniej. W krajach takich jak Brazylia, Indie, Indonezja, Turcja czy Wietnam, udział urządzeń z Androidem przekracza 85%. Jeśli jednak zerkniemy na statystyki z ostatnich pięciu lat, okaże się, że w tym czasie Android stracił 1,8 p.%, a system iOS zyskał p.8%.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Statcounter, AppBrain, sportlens.com