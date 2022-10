Globalny rynek smartfonów w 3Q2022. Konsumenci ograniczają wydatki

W trzecim kwartale 2022 roku na globalny rynek trafiło o 9% mniej smartfonów niż rok wcześniej. To głównie przez ograniczanie wydatków przez konsumentów i przeznaczanie pieniędzy na ważniejsze cele niż elektronika.

Miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2022 roku to najsłabszy trzeci kwartał od 2019 roku dla rynku smartfonów. W tym roku na światowe rynki trafiło o 9% mniej tych urządzeń niż rok wcześniej, co jest tłumaczone sytuacją gospodarczą oraz wynikającym z niej ograniczaniem wydatków przez konsumentów. Zostali oni doprowadzeni do opóźnienia zakupu nowego sprzętu elektronicznego i priorytetowego potraktowania innych niezbędnych wydatków.

Rynek smartfonów bardzo reaguje na popyt konsumentów, a sprzedawcy szybko dostosowują się do trudnych warunków biznesowych. Dla większości dostawców priorytetem jest zmniejszenie ryzyka gromadzenia się zapasów w związku z pogarszającym się popytem. Sprzedawcy mieli znaczne zapasy w lipcu, ale sprzedaż stopniowo poprawiała się od września dzięki agresywnym rabatom i promocjom. Strategia cenowa nowych produktów jest ostrożnie tworzona, nawet dla Apple'a, aby uniknąć znacznego odepchnięcia ze strony konsumentów, którzy obecnie są bardzo wrażliwi na wszelkie podwyżki cen.

– powiedziała Amber Liu, analityk w firmie Canalys

Ponieważ popyt nie wykazuje oznak poprawy w czwartym kwartale i pierwszej połowie 2023 roku, dostawcy muszą pracować nad ostrożną prognozą produkcji z łańcuchem dostaw, jednocześnie ściśle współpracując z kanałem, aby ustabilizować udział w rynku. Wchodząc w sezon wyprzedaży, konsumenci, którzy opóźniają zakupy, będą oczekiwać dużych rabatów i promocji na pakiety, a także znacznych obniżek cen na urządzenia starszej generacji. W porównaniu z okresem silnego popytu z poprzedniego roku, w czwartym kwartale 2022 roku spodziewana jest powolna, ale stabilna, świąteczna wyprzedaż. Jednak będzie zbyt wcześnie, aby nadchodzący czwarty kwartał był prawdziwym punktem zwrotnym ożywienia rynku.

– dodał Sanyam Chaurasia, analityk w firmie Canalys

Samsung liderem rynku

W trzecim kwartale 2022 roku liderem globalnego rynku smartfonów pozostał Samsung, odpowiadając za 22% dostaw (+1 p.% rok do roku). Na podium pozostały też firmy Apple (18%, +3 p.%) oraz Xiaomi (14%, bez zmian). Poza podium pozostały firmy Oppo (10% rynku, -1 p.%) oraz Vivo (9%, -2 p.%). Pozostali producenci odpowiadali za 27% dostaw (-1 p.% rok do roku).

