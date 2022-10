Xiaomi obniża ceny smartfonów. Zaoszczędzisz nawet 800 zł

Smartfony Xiaomi i Redmi tanieją jesienią. Kilka modeli z różnych półek cenowych można teraz kupić taniej nawet o 800 zł.

Jesień nie musi być przygnębiająca, szczególnie jeśli możemy w tym czasie skorzystać z dobrej promocji. Taką chwali się firma Xiaomi, która obniżyła ceny kilku smartfonów, w tym budżetowych i średniopółkowych modeli marki Redmi. Zaoszczędzić można też przy zakupie flagowca.

Smartfony w jesiennej promocji Xiaomi

Najnowsza, jesienna promocja Xiaomi obejmuje cztery modele smartfónów tego producenta w różnych konfiguracjach pamięci.

Redmi 9C NFC oferuje wiele w atrakcyjnej cenie – już od 549 zł mamy wygodny wyświetlacz 6,53 cala, procesor MediaTek Helio G35 i łączność NFC, a całość dopełnia bateria o pojemności 5000 mAh. Smartfon w wersji 2/32 GB w ramach promocji kosztuje 549 zł (taniej o 50 zł), a za wersję 3/64 GB trzeba zapłacić 649 zł (również taniej o 50 zł).

Redmi Note 11 (nasz test) to najpopularniejszy smartfon marki Redmi, który mimo niewygórowanej ceny oferuje rozwiązania cechujące raczej flagowce. To między innymi ekran AMOLED lub chłodzenie Liquid Cool. Atutem jest też pojemna bateria i szybkie ładowanie 33 W. W jesiennej promocji Xiaomi, dostępny o 100 zł taniej. Za wersję 4/64 GB zapłacimy 949 zł, a za wariant 4/128 GB – 1049 zł.

Xiaomi 11 Lite 5G NE (nasz test) to wysoka wydajność zamknięta w lekkiej, smukłej j i poręcznej obudowie o niskiej masie i w modnych kolorach. W sam raz dla osób ceniących sobie wygląd, użyteczność i kompaktowe rozmiary. W promocji telefon kosztuje 1599 zł, o 500 zł mniej niż zwykle.

Xiaomi 12 (nasz test) to mistrz fotografii i flagowiec. Ma zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, które ułatwiają kręcenie wideo i robienie zdjęć w trudnych warunkach i w ruchu: Xiaomi ProFocus inteligentnie identyfikuje i śledzi obiekty, zapobiegając rozmyciu, a funkcja Ultra Night Video ułatwia nagrywanie video nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Xiaomi 12 w jesiennej promocji kosztuje 2999 zł za wersję 8/128 GB (taniej o 800 zł) i 3499 zł za wariant 8/256 GB (taniej o 500 zł).

Promocja na smartfony Redmi 9C NFC i Xiaomi 12 obowiązuje do 3 listopada 2022 roku, z kolei na smartfony Xiaomi 11 Lite 5G NE i Redmi Note 11 do 20 października 2022 roku. Wymienione oferty obowiązują do wyczerpania zapasów i można z nich skorzystać w sklepach internetowych Xiaomi na mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl. Liczba produktów w promocji jest ograniczona.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Xiaomi