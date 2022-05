Czekałam na Xiaomi 12, dostałam dosłownie moc gorących wrażeń

Xiaomi 12 ma być tym mniejszym topowym modelem Xiaomi. Topowe podzespoły i równie dobry aparat zostały nieco skompresowane, by przyciągnąć przeciwników telefonów o rozmiarze deski do krojenia. Czy się udało?

Xiaomi 12 jest rzeczywiście mniejszy i lżejszy od Xiaomi 12 Pro. Konkretnie ma wymiary 69,6 × 152,7 × 8,16 mm i waży 180 gramów. To jednak nie wystarczy, by mógł odgrywać tę samą rolę w portfolio, co iPhone z serii mini u Apple. Szkoda. Gdy pierwszy raz widziałam ten model, wydawał mi się stworzony do mojej ręki, ale czas testów pozbawił mnie złudzeń. Jest relatywnie lekki, ale nie mieści się do najciekawszej torebki.

Oczywiście to detal, którym Ty pewnie nie masz zamiaru się przejmować. I słusznie, bo Xiaomi 12 ma mnóstwo do zaoferowania. Na czele z komfortem oglądania na doskonałym ekranie z zaawansowanymi systemami poprawiania obrazu przez sztuczną inteligencję. Oczywiście o ile lubisz zagięte ekrany – ja niezbyt. Głośniki harman/kardon świetnie uzupełniają ten zestaw i jednocześnie sprawiają, że rozmowy telefoniczne mają niewiele wspólnego z prywatnością. Zostały za to umieszczone perfekcyjnie do grania. Pod tym względem Xiaomi 12 jest zaprojektowany znacznie lepiej niż niejeden model gamingowy.

Dizajn tej serii będzie pasował każdemu, kto chce mieć telefon stonowany, ale jednak wyjątkowy. Plecki ani trochę nie przyjmują odcisków palców, ani rysek od kluczy. Przy tym mieni się kolorami, że aż miło popatrzeć. To kompromis. Jeśli chcesz, będziesz błyszczeć, a jeśli nie, wtopisz się w tłum. Tylko wyspa z aparatami wygląda jak doklejona – znacznie bardziej podobają mi się wyspy frezowane z tego samego materiału, co „plecki” telefonów.

W pudełku poza telefonem znajduje się również ładowarka 67 W i kabel. Korzystałam również z wielu innych modeli ładowarek i na żadną telefon nie narzekał. To dobry znak. Jest tu też etui ochronne, a na ekranie znajduje się folia ochronna, więc podstawowa ochrona została zapewniona.

Pełną specyfikację telefonu znajdziesz w naszym katalogu.

