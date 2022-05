Najlepszy telefon Xiaomi – TOP5 na 2022 rok

Xiaomi to jeden z największych dostawców smartfonów na polski rynek, który w swojej ofercie ma urządzenia niemal na każdą kieszeń. A które z nich są najlepsze? Wybraliśmy 5 modeli, które polecamy na maj 2022 roku i nie tylko.

Najwięcej smartfonów na świecie i w Polsce sprzedaje Samsung, ale po piętach Koreańczykom depcze chiński Xiaomi. Firma ta sprzedaje swoje telefony w Polsce pod trzema markami – Xiaomi, Redmi oraz POCO. Oferta przez to jest bardzo bogata, więc przed redakcją TELEPOLIS.PL stało trudne zadanie wyboru najlepszych modeli do naszego TOP5. Po długiej i bużliwej dyskusji w końcu udało się tego dokonać, a jeden ze smartfonów otrzymał dodatkowe wyróżnienie w postaci tytułu „Wybór Redakcji”.

Jak wybieraliśmy?

Najlepsze smartfony często najwięcej kosztują, ale nie zawsze. Z tego względu w naszym zestawieniu TOP5 najlepszych telefonów Xiaomi znalazły się zarówno modele flagowe, w tym kosztujący ponad 5000 zł Xiaomi 12 Pro, jak również kilkukrotnie tańszy średniak Redmi Note 11 Pro 5G. Myśleliśmy nad jeszcze tańszymi modelami, ale w ostatecznym rozrachunku je pominęliśmy, dając szansę innym urządzeniom.

Przy wyborze smartfonów firmy Xiaomi do naszego TOP5 uwzględnialiśmy ich aktualną dostępność w polskich sklepach. Z nich również pochodzą ceny, które prezentują podlinkowane do każdego modelu strony z serwisu Ceneo.pl. Mały wyjątek zrobiliśmy dla smartfonu POCO F4 GT, którego oficjalna sprzedaż rusza w Polsce 10 maja 2022 roku, czyli w chwili pisania tych słów urządzenie nie jest jeszcze dostępne. Jeden ze smartfonów uznaliśmy za najlepszy z tej gromadki i daliśmy mu tytuł „Wybór Redakcji”.

Najważniejsze kryteria, którymi się kierowaliśmy przy wyborze smartfonów do niniejszego rankingu, to wyposażenie poszczególnych modeli oraz ich funkcjonalność. Zwracaliśmy jednak również uwagę na cenę, choć to miało dla nas drugorzędne znaczenie. To jednak ceną kierowaliśmy się przy układaniu kolejności smartfonów na kolejnych dwóch stronach rankingu. Nie dotyczy to oczywiście opisanego na ostatniej stronie „Wyboru Redakcji”

Jak zwykle zaczynamy jednak od ankiety. Zachęcamy wszystkich do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem telefon firmy Xiaomi spośród naszych propozycji. Czekamy również na Wasze własne sugestie – wpisujcie je w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy smartfon firmy Xiaomi? (maj 2022) POCO F4 GT Redmi Note 11 Pro 5G Xiaomi 11T Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12X

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Telepolis, materiały prasowe