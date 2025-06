Szybko wywal to z telefonu. Wysyła twoje dane do Chin

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Tech Transparency Project ostrzegają przed popularnymi aplikacjami VPN. Spora część z nich należy do chińskich firm, a to oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem przekazują dane reżimowi. Co gorsze, są one dostępne w dwóch największych sklepach z aplikacjami, czyli Google Play oraz App Store.