Miało być tanio, to jest. Debiutuje seria Infinix Smart 10

Infinix najsilniejszy jest w krajach Afryki oraz Bliskiego Wschodu, gdzie jest naprawdę liczącym się producentem. Telefony firmy możemy jednak kupić też w Polsce, do tej pory pojawiali się u nas na przykład przedstawiciele każdej z serii telefonów Smart. Najczęściej były to modele HD.

Infinix prezentuje nowe budżetowce

Teraz na świecie — w pierwszej kolejności w Malezji i Afryce — pojawiły się trzy nowe telefony właśnie z tej serii. To Infinix Smart 10, Smart 10 Plus i najsłabszy Smart 10 HD.

Infinix Smart 10 HD ma wyświetlacz 6,6 cala z jasnością maksymalną 500 nitów i odświeżaniem 90 Hz. Dla porównania model klasyczny ma wyświetlacz 6,67 z jasnością 700 nitów i odświeżaniem 120 Hz. Oba modele mają akumulator o pojemności 5000 mAh. Smart 10 HD ma zaledwie 2 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, a Smart 10 ma 4 GB RAM i 265 GB pamięci wbudowanej. Sercem modelu HD jest Unisoc T606, a wersji standardowej Unisoc T7250. Aparat główny wariancie HD to podwójny sensor 13 Mpix, a przedni to 8 Mpix. Telefon Smart 10 to sensor 8 Mpix z każdej strony.