JBL wprowadza nowe soundbary. Dźwięk nawet do 11.1.4 Dolby Atmos

Nowe soundbary JBL na 2025 r.

Pięć nowych soundbarów zapowiedzianych od JBL to modele:

Bar 1000MK2, Bar 800MK2, Bar 500MK2 i Bar 300MK2 są dostępne już teraz i można je kupić bezpośrednio od producenta, a wkrótce wejdą do sprzedaży także i do elektromarketów. Natomiast flagowy model Bar 1300MK2 będzie dostępny od września 2025 roku .

Najwięcej do zaoferowania ma model JBL Bar 1300MK2, który wyróżnia się dźwiękiem 11.1.4.-kanałowym z maksymalną mocą 2470 W, obsługą prawdziwego Dolby Atmos i DTS:X za sprawą dedykowanych głośników skierowanych ku górze. Oprócz tego w zestawie znajdziemy dwa wyjmowane bezprzewodowe, tylne głośniki satelitarne oraz subwoofer z dwoma przetwornikami o średnicy 8 cali. Wyjmowane satelity można używać osobno jako głośniki Bluetooth (np. do odtwarzania muzyki – niezależnie od soundbara) albo przy włączeniu trybu nocnego przekierować dźwięk wyłącznie na nie, tak aby nie stwarzać zbyt dużo hałasu późną porą. Satelity ładują się przy podłączeniu do soundbara.