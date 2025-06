Chiny stają okoniem. Połączenie chipowych gigantów musi poczekać

Synopsis już zacierał ręce, ale Chiny muszą się zastanowić

Synopsys, lider narzędzi do projektowania układów scalonych, oraz Ansys, producent oprogramowania symulacyjnego dla inżynierii, uzyskali już zgodę na połączenie od regulatorów w USA i Europie. Jednak chiński SAMR, choć początkowo planował zakończyć proces do końca czerwca, przedłużył go, tłumacząc to złożonością technologiczną fuzji oraz zmianami w amerykańskich przepisach eksportowych.