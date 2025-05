Chiny dostały nowego bana. Trump zdziwiony z jego efektu

To już nie tylko sprzęt, Chiny nie dostaną nawet oprogramowania

Administracja Donalda Trumpa podjęła zdecydowany krok w trwającym konflikcie technologicznym między USA a Chinami. Od teraz amerykańskie firmy dostarczające oprogramowanie do projektowania półprzewodników – tzw. Electronic Design Automation (EDA) – mają natychmiast wstrzymać sprzedaż swoich produktów i usług chińskim podmiotom . Informację tę jako pierwszy podał Financial Times.

To strategiczne uderzenie w łańcuchy dostaw chipów

Oprogramowanie EDA jest niezbędne do projektowania i testowania najnowocześniejszych układów scalonych, w tym zaawansowanych chipów sztucznej inteligencji. Wstrzymując dostęp do tych narzędzi, Waszyngton chce utrudnić Chinom rozwój nowoczesnego sprzętu i zachować przewagę technologiczną nad rywalem geopolitycznym.

Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (Bureau of Industry and Security) działające przy Departamencie Handlu USA wysłało listy do firm z instrukcją wstrzymania dostaw do Chin, jednocześnie przeglądając eksporty o „strategicznym znaczeniu”. W niektórych przypadkach zawieszono istniejące licencje eksportowe lub nałożono dodatkowe wymogi.