Gorący serial kryminalny to mało powiedziane. Co za historia

Apple TV+ też ma swojego detektywa

"Dym" to nowy serial od Apple TV+, który został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Media już huczą o tym, że jest to odpowiedź na słynnego "Detektywa". Fakt jest taki, że mamy tu wszystko co potrzeba - skonfliktowanych gliniarzy na tropie złoczyńców i mroczny klimat. Całość, na którą składa się dziewięć odcinków, opowiada historię pani detektyw Michelle Calderone i enigmatycznego śledczego - Dave'a Gudsena, specjalisty do spraw podpaleń. Oboje dostają zadanie - muszą rozwikłać sprawę seryjnych podpalaczy.