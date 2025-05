3 nowe gry PlayStation Plus na weekend (30 maja - 1 czerwca)

Wśród najciekawszych propozycji na ten weekend znalazły się trzy gry, które zadowolą zarówno fanów strzelanek, gier przygodowych, jak i wymagających soulslike’ów.

Destiny 2: The Final Shape

Pierwszą propozycją jest Destiny 2: The Final Shape – najnowsze i prawdopodobnie ostatnie duże rozszerzenie do popularnej gry Bungie. To zwieńczenie ponad dziesięcioletniej historii uniwersum Destiny, które zachwyca rozbudowaną fabułą, dynamicznymi misjami i satysfakcjonującą mechaniką strzelania. Fani mogą liczyć na emocjonujące starcia i nowe możliwości rozwoju postaci, a całość jest dostępna zarówno na PS4, jak i PS5.

Another Crab’s Treasure

Drugim tytułem wartym uwagi jest Another Crab’s Treasure. Choć na pierwszy rzut oka gra wygląda na humorystyczną parodię, to w rzeczywistości jest to pełnoprawny soulslike osadzony w podwodnym świecie. Unikalny system „muszli” pozwala krabowi zdobywać różne umiejętności w zależności od wybranego pancerza, a rozgrywka – choć wymagająca – została zaprojektowana z myślą o początkujących, oferując liczne opcje ułatwień i dostępności.

Alone in the Dark 2

Trzecią propozycją jest Alone in the Dark 2 – klasyka gatunku survival horror, która pozwala graczom cofnąć się do początków tej kultowej serii. Choć oprawa graficzna i sterowanie mogą dziś wydawać się archaiczne, gra wciąż potrafi zaskoczyć klimatem i pomysłowością. To świetna okazja, by przed premierą najnowszego rebootu serii zobaczyć, jak wyglądały początki horroru na konsolach.